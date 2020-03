Animal Crossing New Horizons: comment faire une île de tarentule et gagner des milliers de cloches

UNE île araignée sonne comme un cauchemar absolu, mais Animal Crossing New Horizons une île pleine de tarentules est en fait un chemin incroyable pour se faire vite.

La création d’une île remplie d’araignées, ou plus précisément d’une île de tarentule, s’avère rapidement être l’un des moyens les plus utiles pour gagner un paquet entier d’argent. Vous voyez, les tarentules valent chacune 8000 cloches – donc si vous pouvez trouver un moyen de manipuler New Horizons pour en engendrer beaucoup, vous pouvez attraper un tas puis les revendre à Timmy et Tommy dans le magasin Cranny pour un énorme bénéfice de 200 000 cloches ou plus.

La mauvaise nouvelle est que les araignées sont une fraie rare, mais la bonne nouvelle est qu’il existe totalement un moyen de manipuler cela dans le jeu. Pour le moment, cela fonctionne – même si c’est un peu un exploit, il pourrait finir par être corrigé par Nintendo. Là encore, il se peut aussi que ce ne soit pas le cas – des exploits comme cette manipulation de l’île de tarentule pour gagner de l’argent ont été si courants dans Animal Crossing que c’est pratiquement une tradition de série.

Comment créer une île de tarentule dans Animal Crossing New Horizons pour la capture d’araignées

Comme vous le savez probablement déjà, un excellent moyen d’obtenir des ressources supplémentaires telles que des pépites de fer et des pépites d’or dans New Horizons est de dépenser un billet Nook Miles pour voyager vers une île générée de manière aléatoire. Cela vous emmène temporairement sur une nouvelle île que vous pouvez retirer des ressources avant de rentrer chez vous, comme un monstre. Le type d’île que vous obtenez est aléatoire – il peut s’agir d’une île avec des pools de poissons rares, une avec du bambou à exporter ou une avec des fruits non indigènes. Parfois, vous pouvez également trouver de nouveaux villageois sur ces îles. Et puis il y a l’île de tarentule.

Île Tarantula est un type d’île d’origine naturelle que vous pouvez visiter au hasard à l’arrière d’un billet Nook Miles. C’est une île généralement plate et les tarentules y frayent souvent. Il n’y a pas énormément d’autres ressources là-bas. Cependant, la chance de le visiter est très faible. Mais – et c’est la clé – vous pouvez manipuler n’importe quelle île pour en faire une île de tarentule si vous faites attention.

Voici ce que vous devez faire pour créer votre propre île araignée dans New Horizons, comme l’a souligné initialement Zach Soares sur Twitter:

Achetez un billet Nook Miles et utilisez-le pour voler vers une île la nuit – en termes de Animal Crossing, c’est après 19 heures. Les araignées n’apparaissent pas dans la journée.

Prenez un minimum d’outils; une hache, une pelle, un filet, plus un poteau de saut et une échelle devraient le faire.

Les araignées ne frayent que sur des terres plates et plates. Nous voulons également minimiser les risques d’apparition de tout autre type de bogue, afin qu’il y ait moins de concurrence pour les araignées. Alors, nettoyez l’île:

Abattez tous les arbres avec une hache pointue et utilisez votre pelle pour enlever les souches d’arbres (cela empêche les punaises non araignées de frayer à ces endroits)

Retirez toutes les roches. Pour ce faire, mangez un fruit pour chaque pierre que vous devez retirer, puis frappez-le avec une hache ou une pelle – la pierre explosera complètement

Cueillez toutes les fleurs (vous n’avez pas besoin de les déraciner, cueillez simplement leurs fleurs) et enlevez toutes les mauvaises herbes

À ce stade, vous avez minimisé les risques d’apparition de bogues autres que des araignées. Si des bugs apparaissent, il suffit de les chasser.

Les araignées n’apparaîtront que hors écran – alors promenez-vous sur l’île et elles apparaîtront. Continuez à chasser tous les bogues non-araignées.

Une fois que vous avez fait ce qui précède, vous pouvez vider toutes les ressources récupérées sur l’île sur la plage. Les araignées n’apparaissent pas là-bas. Vous devriez vider vos ressources pour faire plus de place aux tarentules que vous attrapez, et je recommanderais même de laisser derrière vous votre hache, votre pelle et d’autres outils s’ils ne sont pas cassés – vous voulez rapporter autant que vous le pouvez!

Gardez à l’esprit que ce processus peut vous prendre une heure ou plus; le taux d’apparition des araignées est encore faible, mais vous pouvez le maximiser si vous prenez votre temps. J’ai pu faire deux courses en deux heures pour un bénéfice total d’environ 400 000 cloches – prenez ça, prêt immobilier! Regardez:

Encore une note importante – Ne mettez pas votre prime de tarentule dans la boîte de dépôt Nook’s Cranny si le magasin est fermé avant votre retour; la boîte de dépôt prend un petit pourcentage de la vente comme frais d’administration, il est donc préférable de stocker les vampires effrayants dans votre maison et de les vendre le matin.

Et c’est tout. Si vous avez besoin de plus de moyens pour faire des cloches rapidement, consultez notre guide pour gagner beaucoup d’argent rapidement dans Animal Crossing New Horizons