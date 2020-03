Animal Crossing: New Horizons – Comment obtenir des pépites d’or et fabriquer des outils dorés incassables

La plupart des outils que vous créez dans Animal Crossing ont une durée de vie définie, mais si vous parvenez à trouver un pépite d’or, vous pourrez créer outils dorés incassables que vous pouvez utiliser à votre guise.

Soyons clairs: pépites d’or sont assez rares dans Animal Crossing, alors ne vous attendez pas à les trouver en abondance. Si vous en trouvez un tôt, rangez-le dans votre maison pour une date ultérieure. Vous pouvez vendre ces pépites pour environ 10000 cloches si vous le souhaitez, mais si vous vous y accrochez, vous pouvez l’utiliser pour créer des outils incassables.

Dans ce guide, nous allons voir comment obtenir ces pépites, ainsi que les étapes nécessaires pour créer des outils Golden incassables.

Animal Crossing: New Horizons – Comment obtenir des pépites d’or

Votre meilleure chance de trouver une pépite d’or est de manger des fruits et de détruire un rocher avant de le frapper. Bien que cela signifie que vous sacrifiez d’autres objets – pépites de fer, pierre ou argile – il y a de fortes chances que vous mettiez la main sur une pépite d’or.

Animal Crossing: New Horizons – Comment fabriquer des outils dorés incassables

Après avoir trouvé une pépite d’or, il y a quelques autres étapes que vous devrez suivre pour obtenir des objets spécifiques, tels que le Hache d’or.

Pour obtenir le Hache d’or vous devrez casser 100 axes réguliers ou fragiles. Construisez-en un tas et frappez tous les arbres et roches que vous pouvez trouver jusqu’à ce que vous en cassiez 100. Vous pouvez suivre le nombre que vous avez déjà créé dans votre dossier de réussite Nook Miles depuis votre téléphone.

Finalement, votre personnage trouvera la recette d’une hache d’or. Vous aurez besoin d’une pépite d’or et d’une hache ordinaire pour la fabriquer.

Pour obtenir des versions dorées d’autres outils, c’est un peu plus long et difficile. Fondamentalement, vous devrez remplir votre musée en:

Canne à pêche dorée: Attrapez tous les poissons

Filet à insectes doré: Attrapez 80 bugs

Arrosoir doré: Obtenez une note de cinq étoiles sur l’île

Pelle dorée: Aidez Gulliver 30 fois

On ne sait pas encore s’il y aura une version dorée de la fronde, mais vous pouvez supposer que cela impliquera de faire éclater beaucoup de ballons. Vous pouvez regarder cette vidéo de nos amis d’Arekkz Gaming pour plus d’informations et de conseils.

