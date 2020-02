Animal Crossing: New Horizons – Compatibilité des applications mobiles

Animal Crossing: New Horizons Cela nous permettra de commencer une nouvelle vie sur une île déserte le 20 mars 2020, et cela grâce à de nombreux changements par rapport aux titres précédents de la série. Cependant, maintenant un autre détail a été découvert sur ce titre, qui n’est pas lié directement à lui, mais à Nintendo Switch Online et à la façon dont les joueurs peuvent jouer à distance avec leurs amis. Faites attention aux lignes suivantes pour connaître tous les détails à ce sujet qui sont connus à ce jour.

Comme nous pouvons le voir sur la page d’informations de Nintendo sur Animal Crossing: New Horizons, ce titre sera compatible avec l’application pour les appareils mobiles de Nintendo Switch Online. Bien que ce soit quelque chose qui ne nous surprenne pas, puisque cette saga de jeux a un composant multijoueur clair qui permet aux gens du monde entier de visiter les villages (bien que maintenant les îles) de leurs amis, Nous ne savons toujours pas plus de détails sur la façon dont cette application sera intégrée dans le titre, bien qu’il existe de nombreuses possibilités. Ainsi, l’utilisation qui sera sûrement présente est celle du chat vocal, comme c’est le cas avec d’autres titres tels que Super Smash Bros.Ultimate ou Splatoon 2, car grâce à cette application, nous pouvons parler en temps réel avec les amis avec qui Nous lançons quelques jeux.

De cette façon, nous ne pouvons qu’attendre plus d’informations d’Animal Crossing: New Horizons pour bien savoir comment le jeu fonctionnera avec l’application. Et vous, avez-vous déjà réservé un billet pour votre propre île déserte ou en attendez-vous plus pour en savoir plus sur le fonctionnement de ce plan de réapprovisionnement de la plus célèbre compagnie de raton laveur usuraire de l’histoire des jeux vidéo?

