Animal Crossing: New Horizons Console Précommandes Épuisé

Les précommandes de la console Animal Crossing: New Horizons sont officiellement épuisées. (Image: Amazon)

Animal Crossing: New Horizons arrive sur Nintendo Switch le 20 mars. Cependant, les joueurs qui cherchent à mettre la main sur la console en édition limitée peuvent ne pas avoir de chance.

Il semble que l’élégante console Animal Crossing: New Horizons soit officiellement épuisée dans tous les principaux magasins en ligne. Des détaillants tels qu’Amazon, Best Buy et Target ont clôturé toutes les ventes sur la console. Mais ne soyez pas trop découragé; il est possible que les précommandes s’ouvrent à nouveau plus près de la date de sortie. Nous vous recommandons de rester à DGR, et nous vous informerons dès qu’ils seront à nouveau disponibles.

Cette console en édition spéciale comprend la dernière version de la Nintendo Switch et se vend à 300 $ / 329 £. Le pack est livré avec une station d’accueil blanche, avec des illustrations du jeu et des joycons bleu et vert pastel. Il sort le 13 mars mais n’inclut pas de copie du jeu. Pour en savoir plus sur la console Animal Crossing: New horizons, lisez notre précédente fonctionnalité.

Avez-vous réussi à accrocher une précommande? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

