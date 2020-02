Animal Crossing: New Horizons – Créez votre propre ticket Dodo

Dans Animal Crossing: New Horizons Nous pouvons commencer une nouvelle vie loin de l’agitation des villes grâce au plan de règlement de la société de Tom Nook, qui nous permettra de nous installer sur une île totalement déserte. Ainsi, les moyens par lesquels nous atteindrons cet environnement seront à travers un avion de la société Dodo, et maintenant un nouveau site web (non officiel, tout est dit) nous permet créer notre propre ticket Afin de se lancer dans cette nouvelle aventure qui nous conduira à créer une nouvelle maison loin de notre ancienne maison.

Créez votre billet et dirigez-vous vers l’une des îles désertes d’Animal Crossing: New Horizons!

Si nous accédons au site “Dodo Airlines Boarding Pass Generator”, qui n’est pas officiel, nous pouvons générer l’un des billets de cette compagnie aérienne qui nous emmènera vers l’une des îles désertes d’Animal Crossing: New Horizons. Ainsi, après avoir accédé au site via l’URL, il suffit de saisir le nom du passager (“nom du passager”), la ville d’où nous avons décollé (“lieu de départ”), abréviation de même ville (“abréviation de départ”), le siège dans lequel nous voulons nous asseoir (“siège (exemple: 1A)”) et l’envoyer pour l’envoyer. Et voilà, on peut attendre le 20 mars 2020 pour arriver!

De cette façon, et avec le billet déjà en notre possession, nous ne pouvons attendre qu’un peu moins d’un mois pour choisir laquelle de toutes les îles disponibles dans Animal Crossing: New Horizons nous voulons aller. Et vous, avez-vous envie d’essayer ce nouvel épisode de l’une des sagas les plus célèbres du Grand N? Méfiez-vous d’emprunter avec Tom Nook, que même si le prêt n’a pas d’intérêt, il ne disparaîtra jamais et vous l’aurez jusqu’à la fin de la partie!

