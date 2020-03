Animal Crossing: New Horizons – Débouchage de votre Nintendo Switch

Il ne reste pas grand-chose pour commencer une nouvelle vie dans les îles désertes de Animal Crossing: New Horizons, qui sera disponible à partir du 20 mars exclusivement sur Nintendo Switch. De plus, ce jeu sera également accompagné d’une édition spéciale du console hybride du Big N, décorée de motifs de cette franchise et avec certains de ses personnages les plus emblématiques, et maintenant, grâce à un nouvelle vidéo partagée par la chaîne YouTube de GameXplain, nous pouvons voir à quel point cette édition est si spéciale que de nombreux joueurs ont hâte d’acheter.

Un nouveau déballage nous montre en détail comment la Nintendo Switch est décorée avec des motifs d’Animal Crossing: New Horizons

La chaîne YouTube de GameXplain est déjà bien connue grâce au contenu vaste et large que ses créateurs nous y montrent, et c’est maintenant au tour de la Nintendo Switch décorée de motifs d’Animal Crossing: New Horizons. Comme nous pouvons le voir, au dos de la boîte extérieure de cette édition spéciale, il y a une image dans laquelle nous voyons le plan des Dodos, deux nouveaux personnages qui rejoignent la liste des habitants de nos villes. De plus, la vidéo nous montre également l’intérieur (cela s’appelle unboxing pour quelque chose, non?) Et nous pouvons voir comment cette édition spéciale ravira le plus de fans de cette saga dans laquelle un raton laveur usuraire nous endette pendant une grande partie du temps que nous passons sur les jeux.

Voir aussi

De cette façon, il suffit d’attendre encore un peu jusqu’à ce qu’Animal Crossing: New Horizons atteigne la console hybride du Great N, afin de créer nos propres paradis sur des îles où aucun être n’avait jamais mis les pieds auparavant, ni aucune patte.

Source

Connexes