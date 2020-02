Animal Crossing: New Horizons Direct ne mentionne plus la récupération de données une seule fois

Au cours de la récente Animal Crossing: New Horizons Directement, Nintendo a expliqué comment «quelque temps après le lancement» et seulement dans «certaines circonstances» (par exemple, «dommages à la console» et «perte»), la société pourrait-elle restaurer des données de sauvegarde.

Le hic? Il s’agit apparemment d’une offre unique pour les membres de Nintendo Switch Online. Cela signifie que si un incident malheureux devait se produire non pas une, mais deux fois, et que vous perdiez vos données de sauvegarde Animal Crossing, Nintendo n’offrirait pas son aide ou son soutien.

Maintenant, cependant, selon Nintendo Everything, une nouvelle version de la récente présentation d’Animal Crossing a été téléchargée. Au lieu de déclarer que les membres de Switch Online ne peuvent récupérer leurs données de sauvegarde qu’une seule fois, il indique désormais que plus de détails sur la récupération des données de sauvegarde seront partagés à une date ultérieure. Voici les captures d’écran avant et après:

Avant…

Les membres de Nintendo Switch Online ne peuvent récupérer les données enregistrées qu’une seule fois en raison de la perte ou des dommages du système.

Après…

Plus de détails sur la fonctionnalité de récupération des données enregistrées seront partagés à une date ultérieure.

Étonnamment, ce n’est pas la première fois que quelque chose comme ça se produit cette semaine. Il y a quelques jours, les «achats dans le jeu» sont revenus à la cote ESRB sur Animal Crossing; Page de jeu New Horizons. Et bien que New Horizons ne prenne pas en charge les sauvegardes dans le cloud, il a été découvert cette semaine que les utilisateurs pourraient transférer des fichiers de sauvegarde d’un système à un autre à une date ultérieure.

Nintendo écoute-t-il peut-être les commentaires des fans? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.

