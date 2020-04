Animal Crossing: New Horizons – endroits suspects. Le nord mystérieux

Comment allez-vous avec votre île dans Animal Crossing: New Horizons? Eh bien, peut-être comme nous. Avec les 10 voisins déjà installés dans leurs 10 parcelles avec leurs 10 petites maisons. Avec le centre de gestion de quartier qui préside l’île, le musée, le magasin Little Handy Sisters, le Mini Nook et le camping. Et à l’extérieur, vous pouvez avoir de beaux jardins fleuris de toutes les couleurs, des aires de jeux avec des balançoires et des jeux pour enfants, ou vous pouvez même avoir mis en place une décharge remplie de sacs à ordures et de seaux. Les possibilités de décorer votre île dans cet Animal Crossing, sinon infinies, sont énormes … mais pas à la place de l’espace où vous pouvez libérer vos idées.

Imaginez: placez un silo, un phare, un brise-lames, placez le robot géant à côté du “Godzilla”, de l’éolienne, des panneaux solaires, de l’antenne parabolique, des forêts fruitières, des palmiers … et tôt ou tard, vous verrez comment vous n’avez pas un seul coin où vous pouvez créer de nouveaux projets, vous forçant à retirer ceux qui ne vous convainquent pas. La chose se resserre de plus en plus avec chaque nouveau joueur qui rejoint Animal Crossing: New Horizons dans la même console, car imaginez avoir les 8 utilisateurs de Nintendo Switch que ce jeu vidéo permet … où les mettriez-vous et leurs idées? Et ajouté à cela, Il devrait y avoir de nouveaux magasins à installer sur votre île.

Nintendo, qu’avez-vous prévu de résoudre?

Et nous nous demandons … qu’est-ce que Nintendo a en tête pour résoudre ce problème? Et c’est qu’après quelques semaines depuis la mise en vente du jeu, il y a des utilisateurs qui n’ont pas de trous pour de nouvelles idées, donc ils sont obligés de mieux gérer l’espace, déplacer des zones, les restructurer … ou les éliminer pour laisser des espaces au nouveau. Même un outil comme l’altération du terrain, l’une des grandes nouveautés d’Animal Crossing: New Horizons, pourrait être totalement relégué à l’oubli, car lorsque vous pensez déjà qu’une zone est parfaite, vous ne voudrez peut-être plus la toucher.

Une image de la foire NextN Island, avant de grandir, de grandir et de grandir avec plus d’attractions. Heureusement, nous avons pu emmener d’autres choses dans une autre zone et nous avions prévu de les déplacer même d’un endroit. Maintenant, nous devons choisir le site

La question est Nous doutons fortement que Nintendo y fasse quoi que ce soit, avec le jeu vidéo qui a connu le meilleur lancement sur Nintendo Switch. Animal Crossing est une franchise créée pour retenir son public pendant de nombreux mois, voire des années, donc Kyoto doit déjà avoir commencé à travailler avec certaines recettes à appliquer à l’avenir. Ou … et s’ils les avaient planifiés à l’avance?

La mystérieuse petite île au nord de la carte de Dodo Airlines

Après réflexion, il est temps de spéculerEh bien, aujourd’hui, avant de voyager (oooagain) vers l’une des mini îles avec Dodo Airlines, nous nous sommes arrêtés pour prendre un coup d’oeil à la carte sur l’un des murs du bureau du dodo Rafa. Une carte, qui n’a pas la forme de l’île que nous avons choisie pour NextN, mais qui est un dessin générique qui montre une île avec une disposition différente de la nôtre… et au nord de celle-ci, une petite île, environ un quart de la taille de l’île principale, dans ses eaux.

Bien sûr, nous pourrions penser que c’est l’une des mini-îles que l’on peut visiter précisément avec la Dodo Airlines (si vous regardez, elle a un hydroport), mais nous sommes très frappés par le détail c’est précisément dans les eaux peu profondes de l’île principale. En fait, être là, en raison de sa proximité, il devrait être vu de notre île. C’est-à-dire que ce n’est pas une île éloignée, car elle n’aurait pas été tirée aussi près ni si grande. Connaissez-vous un autre détail plutôt curieux? Du moins pour le moment, aucune des mini-îles mystérieuses que nous pouvons visiter avec Dodo Airlines n’a une rivière qui se jette dans la partie sud de l’île, comme le montre l’image de la carte.

Il est TRÈS proche, et dans les eaux peu profondes de l’île principale

D’un autre côté, la disposition de l’île sur la carte murale de Dodo Airlines peut ne pas sonner du tout. Au début, le jeu vous permet de choisir entre quatre modèles d’îles, mais en réalité, la disposition et la forme dans laquelle les rivières apparaissent, la position de la jetée (qui n’a toujours aucune fonction, au-delà de la pêche), et d’autres petits détails ils sont aléatoires entre différentes possibilités.

Ce sont les 4 possibilités qui se sont présentées à nous. Ce serait une grande coïncidence si deux joueurs avaient exactement les mêmes résultats. Eh bien, ils sont quelque peu aléatoires!

La carte Dodo Airlines ne peut donc pas appartenir à notre île, puisque la disposition des îles est quelque peu aléatoire (bien sûr, sauf si un est généré exactement le même que celui sur la carte). Mais l’île du Nord que nous mettons en évidence aura-t-elle un sens? Comme nous l’avons dit au début, avec le temps, notre île principale pourrait devenir petite. Il ne serait pas étrange que Nintendo ait imaginé un moyen d’étendre la carte du jeu, afin que nous ayons plus d’espace pour installer des voisins (espérons-le), des magasins, etc., ou tout simplement pour que nous puissions libérer la fonction de modifier le terrain, sans trop nous soucier de l’espace. Bien sûr, c’est de la pure spéculation, il n’y a pas de confirmation officielle, et cette carte pourrait simplement être une illustration qui ne doit pas nécessairement avoir de sens, mais nous ne pouvons pas nier le fait que nous voulons avoir plus de terrain pour étendre notre jeu, et à quel point la carte est curieuse.

Soit dit en passant, et puisque nous parlons du nord, ne trouvez-vous pas curieux que, à moins d’utiliser des appâts, aucun poisson n’apparaisse au nord d’une île? Ce détail ne pouvait rien signifier, ni une décision de Nintendo pour un certain type de problème (la vérité est qu’il y a moins de visibilité).

Voir aussi

Et à quoi sert la jetée? Il reste encore beaucoup à découvrir!

Nous avons parlé de la jetée, et commente que pour l’instant, il ne sert qu’à pêcher les poissons qui apparaissent dans cette zone (ou près de l’hydroport). Le fait est que nous manquons notre bon ami le capitaine, le chanteur de la mer, dans Animal Crossing: New Leaf Il nous a emmenés dans son bateau à Tortimer Island, un point de rencontre pour les joueurs où nous pourrions profiter de mini-jeux. C’est quelque chose qui nous manque beaucoup à la minute zéro de jouer à New Horizons, mais nous ne renoncerions pas à son retour, ou un nouveau système qui prendra cette jetée comme point de sortie, C’est l’un des éléments les plus mystérieux de l’île.

Beaucoup de trucs sympas arrivent en avril pour Animal Crossing: New Horizons!

Trouvez les œufs que Coti a cachés pendant la chasse aux œufs 🐰 et profitez de nouvelles fonctionnalités à venir plus tard, y compris le Jour de la Terre! AC # ACNH # NintendoDirectMini pic.twitter.com/XdOvqP0kmX

– Nintendo Espagne (@NintendoES) 26 mars 2020

Et est-ce que Nintendo prévoit futures mises à jour qui intégreront des innovations en termes de mécanique de jeu, ainsi que des éléments (Et nous voulons nager à nouveau! Que nous sommes sur une île paradisiaque …). Comme Animal Crossing: New Horizons est le jeu le plus réussi du moment sur la Nintendo Switch, ne doutez pas qu’il y ait une longue liste de nouvelles à venir, certaines imminentes. Il ne faut pas oublier que fin avril, avec l’arrivée de l’événement le Jour de la Terre, avec le paresseux Gandulio, Nintendo prévoit de publier une nouvelle mise à jour qui incorporera de nouvelles fonctionnalités ce que nous jouons ces jours-ci. De quoi s’agit-il? Nous avons hâte de savoir!

Cela dit, nous serions ravis d’entendre vos soupçons et vos théories! Partagez-les avec nous dans les commentaires ou sur notre chaîne Discord.

