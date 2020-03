Animal Crossing: New Horizons entre dans l’histoire au Royaume-Uni

Quand elle a fait ses débuts en 2001 pour la Nintendo 64, peu imaginaient que la franchise naissante d’Animal Crossing deviendrait un phénomène pour les fans de Nintendo et nous voici, 19 ans plus tard, avec un nouvel épisode qui était facilement l’un des plus attendus de l’année et qui il s’est immédiatement positionné sur le marché. Peu de temps après ses débuts, Animal Crossing: New Horizons est déjà entré dans l’histoire et le premier marché à le vérifier est le Royaume-Uni.

Nouvel Animal Crossing Outsold DOOM Eternal

La liste des jeux les plus vendus de la semaine avec l’aimable autorisation de UKIE est ici et, comme prévu, Animal Crossing: New Horizons n’a pas déçu lors de son lancement et cela signifie qu’au départ, il a été placé en première position et dépassé à un autre des grands débuts de cette saison, DOOM Eternal. Selon les informations, Animal Crossing: New Horizons est devenu le volet le plus réussi de la franchise sur ce marché et détient déjà le titre le plus vendu par rapport aux jeux précédents.

En ce sens, les ventes d’Animal Crossing: New Horizons étaient 3,5 fois supérieures à celles d’Animal Crossing: New Leaf, une livraison qui a fait ses débuts dans 3DS en 2013 et qui, avant le 20 mars, était la plus réussie de la franchise. De plus, le nouvel opus d’Animal Crossing pour Switch a eu un tel succès qu’il est déjà le jeu avec les meilleurs débuts de la console hybride au Royaume-Uni, dépassant les ventes combinées des débuts de Pokémon Sword & Shield.

Animal Crossing: New Horizons triomphe au Royaume-Uni

Animal Crossing: New Horizons

Doom Eternal

Call of Duty: Modern Warfare

FIFA 20

Mario Kart 8 Deluxe

Grand Theft Auto 5

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Forza Horizon 4

Crash Team Racing: Nitro-Fueled

Red Dead Redemption 2

