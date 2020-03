Animal Crossing: New Horizons est déjà le jeu le plus vendu de 2020 sur Amazon

La dernière fois que nous avons vu un match de la série principale Animal Crossing, c’était en 2012 avec New Leaf. Huit ans se sont écoulés depuis la dernière fois que les animaux ont envahi nos vies. Au cours des dernières semaines, l’excitation de New Horizons a envahi les médias sociaux et il semble que chacun des plus de 50 millions d’utilisateurs de Switch allait acheter une copie de ce titre. Bien que ce ne soit pas encore vrai, Animal Crossing: New Horizons s’est déjà positionné comme le jeu vidéo le plus vendu sur Amazon en 2020.

C’est vrai, en un peu plus de quatre mois à partir de 2020, New Horizons a réussi à battre des titres tant attendus comme Final Fantasy VII Remake et des jeux essentiels comme Mario Kart 8 Deluxe sur Amazon. C’est le Top 6 des jeux les plus vendus sur Amazon à ce jour en 2020.

1) Animal Crossing: New Horizons

2) Mario Kart 8 Deluxe

3) Zelda: le souffle de la nature

4) Remake de Final Fantasy VII

5) Le manoir de Luigi 3

6) Smash Ultimate

À ce rythme, New Horizons pourrait devenir un titre essentiel de Nintendo Switch, similaire à Mario Kart 8 Deluxe, Breath of the Wild et Super Smash Bros.Ultimate. En parlant d’animaux, vous pouvez consulter notre revue Animal Crossing: New Horizons ici, et consultez notre gameplay du jeu ici.

Via: Go Nintendo

