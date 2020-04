Animal Crossing: New Horizons est interdit en Chine après que les manifestants de Hong Kong l’aient utilisé pour créer du contenu politique

La Chine a apparemment interdit les ventes d’Animal Crossing: New Horizons après que le jeu soit devenu une plate-forme pour les dissidents politiques du gouvernement chinois.

Joshua Wong, secrétaire général du parti pro-démocratie Demosisto à Hong Kong, est un acteur notable d’Animal Crossings. Wong utilise New Horizons pour créer des commentaires politiques et du contenu satirique au milieu du verrouillage du Coronavirus.

1 / “Je joue au jeu, je viens de l’acheter il y a quelques jours. Pour beaucoup de gens à travers le monde qui jouent à ce jeu, ils doivent mettre leur vie idéale dans le jeu, et pour les HKers, nous devons mettre notre protestation mouvement et nos sites de protestation à l’intérieur du jeu. ” pic.twitter.com/YWyZLSgSgV

– Joshua Wong 黃 之 鋒 😷 (@joshuawongcf) 2 avril 2020

À la suite d’images sur les réseaux sociaux la semaine dernière, les listes du jeu ont été retirées des magasins en ligne en Chine, notamment Pinduoduo et Taobao – ce dernier appartenant à Alibaba. La publication de nouvelles techniques Ping West rapporte que certains revendeurs sur Taobao ont déclaré que le magasin leur avait ordonné de cesser de vendre le titre via la plateforme.

Animal Crossing: New Horizons a peut-être été lancé en mars, mais le gouvernement chinois n’a pas encore approuvé les ventes officielles du populaire titre Nintendo Switch. Cela a conduit les fans à s’appuyer sur d’autres mesures pour obtenir leur correctif Animal Crossing, à savoir importer le jeu via ces sites Web de type ebay.

L’analyste de l’industrie des jeux, Daniel Ahmad, note que les joueurs chinois trouvent encore des solutions. New Horizons est toujours disponible à l’achat en changeant de région sur l’eShop de Nintendo, ou en contactant les vendeurs en ligne en privé et en achetant le jeu sous la table.

Cela signifie que les joueurs en Chine ne peuvent plus acheter directement la version d’importation du jeu auprès de Taobao.

Cependant, le jeu lui-même n’est pas affecté. Les joueurs peuvent toujours jouer au jeu hors ligne ou en ligne sur leurs consoles Nintendo Switch importées.

– Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 10 avril 2020

Bien qu’il n’y ait aucune preuve à ce jour que cela ait été fait en réponse à la pression du gouvernement chinois, ce ne serait pas la première fois qu’un jeu vidéo est censuré en Chine à des fins politiques. Plus tôt cette année, le jeu Devotion a été retiré de Steam suite à son inclusion de l’art se moquant du président chinois.

Le premier ministre taïwanais Su Tseng-chang a répondu à la disparition du jeu en Chine, déclarant dans un article sur Facebook qu’Animal Crossing: New Horizons ne serait jamais interdit à Taiwan.

“Taïwan ne censurera pas un jeu où vous ramassez des branches d’arbres et faites pousser des navets, les joueurs se sentent libres de se moquer du gouvernement”, a déclaré le Premier ministre taïwanais. «La démocratie et la liberté d’expression sont les valeurs les plus importantes de Taiwan. Tout le monde peut utiliser n’importe quel moyen pour dire ce qu’il veut dire, s’il vous plaît tout le monde chérit ce mode de vie et joue autant que possible. “

Animal Crossing: New Horizons a reçu un avis 5 étoiles de VG247. Lisez ici ou vous pouvez également consulter notre tour d’horizon complet des critiques sur Internet.

