Animal Crossing New Horizons est la troisième meilleure sortie Nintendo aux États-Unis et bat Zelda et Mario

Le jeu Nintendo Switch était le jeu le plus vendu en mars, stimulant les ventes de la console.

Les données sur les ventes de jeux et de consoles aux États-Unis en mars nous laissent un détail vraiment surprenant, à savoir que le populaire Animal Crossing: New Horizons ameilleure première d’un jeu vidéo Nintendosur le marché américain, seulement derrière deux titans tels que Super Smash Bros.Ultimate de Nintendo Switch et Super Smash Bros.Brawl de Wii.

De toute évidence, avec ces chiffres, New Horizons a également profité de la meilleure première de la saga Animal Crossing, devenant le deuxième jeu vidéo le plus vendu aux États-Unis jusqu’à présent en 2020, seulement derrière Call of Duty: Modern Warfare. Les données sont vraiment spectaculaires, car nous parlons du fait que le dernier titre du Big N pour Nintendo Switch a surmonté les premières de franchises aussi populaires queSuper Mario Bros ou la série The Legend of Zelda.

Sorti le 20 mars, Animal Crossing: New Horizons est devenu le jeu le plus vendu du mois aux États-Unis, avec une augmentation de la facturation du jeu physique de 35% par rapport aux données de mars 2019. La vente de consoles a également augmenté au cours du mois, avec une Nintendo Switch quia doublé ses ventespar rapport à la même période de l’année précédente.

Avec cette première flamboyante, il faut espérer que New Horizons deviendra l’un des jeux vidéo Nintendo Switch les plus vendus. Ce qui n’est pas surprenant étant donné que le chapitre précédent de la saga, New Leaf sur Nintendo 3DS, a vendu 12,5 millions de jeux dans le monde.

En savoir plus sur: Animal Crossing: New Horizons et les ventes en Amérique du Nord.

