Animal Crossing New Horizons est le jeu le plus commenté sur Twitter à ce jour en 2020

L’Espagne occupe la cinquième place parmi les pays qui ont le plus tweeté sur Animal Crossing.

Avec la contingence dérivée de la crise sanitaire due à la propagation decoronavirusleréseaux sociauxont augmenté leur activité et il n’est pas surprenant quejeux videoêtre un sujet important parmi les publications. DepuisTwitteril est rapporté que la conversation sur ledit réseau social surjeux videoest plus grand que jamais et que pour ladeuxième quinzaine de marsenregistré un71% d’augmentation du volume de conversationet 38% concernant les auteurs uniques de ces publications.

Maintenant, en ce qui concerne les titres spécifiques qui causent la conversation sur Twitter, il est rapporté qu’Animal Crossing: New Horizons domine la liste, dépassant les autres jeux qui ont tendance à occuper régulièrement des positions de tête importantes telles que Fortnite etSort / Grand Ordre. Voici la liste complète:

Animal Crossing: New Horizons

Sort / Grand Ordre

Final Fantasy

Ensemble Stars!

Fortnite

Monster Strike

Granblue Fantasy

Identité V

Minecraft

Couteaux Out

Il est également surprenant qu’une partie importante des tweets sur Animal Crossing soitespagnolc’est justementL’EspagneLe pays qui est en cinquième position en termes de qui d’autre a participé à cette conversation. Voici les meilleurs pass:

Japon

États Unis

Corée du sud

La France

L’Espagne

Ci-dessous, nous présentons un graphique Twitter qui montre le pic de l’augmentation de la conversation mentionné au début de la note, qui coïncide avec la première de New Horizons.

Entre autres nouvelles d’Animal Crossing: New Horizons, le jeu a provoqué la foule au Japon au milieu de la crise COVID-19 avec le réapprovisionnement des exemplaires dans les magasins, le jeu célèbre son premier événement de la saison et son plus Une mise à jour récente a réduit l’apparence des œufs, un élément qui avait provoqué des plaintes de la communauté.

