Animal Crossing New Horizons fait environ 6,2 Go et dispose d’un support amiibo | My Nintendo News

Le grand titre de la Nintendo Switch pour le premier trimestre de l’année est la prochaine entrée très attendue de la série Animal Crossing, Animal Crossing: New Horizons. Un certain nombre d’entre vous achèteront sans aucun doute le titre numériquement sur le Nintendo Switch eShop, vous serez donc intéressé de savoir que la taille du fichier est d’environ 6,2 Go. Le jeu proposera également un support amiibo, alors attendez-vous à plus de détails à ce sujet par Nintendo à une date ultérieure.

La source

Comme ça:

J’aime le chargement …

en relation