Animal Crossing: New Horizons – Famitsu Review

Le lancement de Animal Crossing: New Horizons C’est juste au coin de la rue, donc Big N met toutes ses ressources pour faire de ce nouvel épisode un succès. Ainsi, comme nous sommes déjà plus qu’habitués à ce monde, la première analyse du jeu a déjà été publiée, et le responsable a été le Magazine japonais Famitsu, dans lequel 4 analystes écrivent leurs commentaires et donnent au jeu une note individuelle qui est ensuite jointe à celle de leurs pairs afin d’obtenir une note commune de plus de 40. Restez à l’écoute des lignes suivantes pour savoir pourquoi a convaincu ce critique!

On peut déjà lire les commentaires des analystes de Famitsu sur Animal Crossing: New Horizons

Analyste 1: Les paysages, les meubles et les voisins, maintenant tout est beau, vous pouvez donc profiter d’une vie de haute qualité où vous ressentez l’atmosphère de l’île; On a l’impression d’être dans un resort tous les jours. Il vaut la peine d’essayer de remplir une île déserte petit à petit avec des objets que vous créez vous-même. Si vous mettez des villes à l’extérieur, vous pouvez les utiliser avec un sentiment de liberté qui fait du bien. Nook Miles peut également servir de guide et les récompenses sont également très utiles. J’ai été surpris que le musée ressemble à une dimension complètement différente, mais en même temps, il me fait toujours ressentir le désir de collectionner des objets. Note: 9.

Analyste 2: Les plus beaux graphismes et la vie sur une île déserte sont des éléments sympas, mais en même temps ils maintiennent l’atmosphère et la touche de la saga. Je suis ravi qu’il y ait beaucoup de choses à faire, comme la collecte de matériaux et la création d’objets à partir d’eux. Jouant avec un sentiment de liberté, “Nook Miles” est une récompense pour l’accomplissement de plusieurs objectifs, mais ils peuvent également servir de guide de jeu, ce qui est bien. Au fur et à mesure que de nouveaux objets sont ajoutés, l’île finit par acquérir de la vie, ce qui vous fait vous amuser et en profiter longtemps. Note: 9.

Analyste 3: Ils ont inclus les fonctionnalités amusantes de toute la saga, mais ils ont également perfectionné toutes les parties que j’aurais aimé qu’ils perfectionnent avant, donc c’est génial qu’ils l’aient amélioré de la meilleure façon. Vous pouvez créer des terres sur l’île et placer des bâtiments entièrement comme vous le souhaitez, ce sera donc irrésistible pour ceux qui ont des fixations. Il existe également des «Miles» qui proposent un moyen de passer du temps à atteindre des objectifs, vous n’avez donc pas à vous soucier de vous perdre dans ce que vous avez à faire. Le jeu est plus gentil. Note: 10.

Analyste 4: Le gameplay et le toucher qui forment la base sont les mêmes que dans les titres précédents de la série, et vous pouvez ressentir un certain soulagement. De plus, la fraîcheur de ce jeu est due à des choses comme le smartphone, la possibilité de créer des objets et de gagner des miles. Le système qui vous permet de partager le plaisir de vivre sur une île déserte (des surprises aux joies) avec plusieurs joueurs est excellent. Les dialogues avec les personnages sont également très bons; ils créent une réalité que vous pouvez apprécier en tant que toxicomane. La conception de l’interface est également bonne. Note: 10.

Animal Crossing: New Horizons Score total: 38/40

