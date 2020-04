Animal Crossing: New Horizons – Fang et la galerie d’art du musée

Le nombre de fois que nous écoutons “Animal Crossing: New Horizons Je l’adore, mais il manque des éléments des jeux précédents”. Et c’est vrai. Une de ces petites choses, celles qui nous manquent le plus, sont les oeuvres d’art que l’honnête «» »» »» »Ladino nous a offert à des prix« »» raisonnables »» ». Si vous aviez un bon œil, vous pouviez détecter si le renard rusé vous donnait un chat pour un lièvre, car il chantait une ligue ce qui rendait certaines peintures et statues fausses, tandis qu’une autre façon de le savoir discutait avec Socrate, le directeur du musée, qui vous a dissipé de tout doute d’un coup de stylo.

Montrer à la chouette sage l’œuvre d’art en question vous a dit si elle était authentique, et si elle l’était, elle vous a donné la possibilité de la donner au musée pour la section des œuvres d’art. Que se passe-t-il? Dans Animal Crossing: New Horizons, nous n’avons vu que des sections pour les poissons, les insectes et les fossiles, mais il n’y a aucun endroit où nous pouvons profiter de l’art … du moins pour le moment.

A Fang … l’existence de la galerie d’art du musée lui a-t-elle échappé?

Il s’avère qu’un joueur de la version anglaise d’Animal Crossing: New Horizons approché pour discuter avec le Wolf Fang (“Fang” pour ces terres), apparaissant comme un dialogue très curieux qui ne fait que mentionner l’espace artistique du musée.

Ce voisin grincheux dira plus ou moins à notre personnage ce qui suit (rappelez-vous que la traduction finale peut être quelque peu différente de la suivante)

«Tusk: Eh bien, je ne peux pas vous en dire beaucoup sur l’art … Mais j’aime bien que le musée doit pouvoir l’admirer. Ce que je fais, c’est rester là un petit moment, regarder chaque morceau et essayer de faire semblant. De temps en temps, je lance un “mmmmmmm”, ou peut-être un “Oh, je le vois!” Je me demande si tout le monde va faire semblant … »

Que Ladino finisse par visiter notre île, c’était déjà un secret de polichinelle. Dans NextN, nous l’avons déjà commenté à plusieurs reprises lors de la diffusion occasionnelle (par exemple), en supposant que la zone des escaliers après Socrate mènera un jour à une zone où des œuvres d’art seront exposées. Et ce n’est pas que nous sommes plus intelligents que Ladino, mais que c’est un domaine qui semble être là, pour cela, donc nous ne sommes pas les seuls à le soupçonner. Le fait est que les joueurs qui ont une date de jeu avancée n’auraient pas vu de zones d’art, donc il pourrait être déverrouillé une fois Nintendo décide de publier la mise à jour correspondante que la galerie d’art ajoute à Animal Crossing: New Horizons.

Nous saisissons cette occasion pour nous rappeler qu’à la fin de ce mois d’avril, l’intégration de nouveaux contenus à ce jeu vidéo à succès est prévue, en plus de l’arrivée du Annonce de l’événement du Jour de la Terre«. Apportera-t-il des images et des statues sous son bras? C’est la question!

