Animal Crossing: New Horizons – Fonctionnalité Amiibo

Le 20 février 2020, une présentation Nintendo Direct dédiée à Animal Crossing: New Horizons, dans lequel nous pourrions connaître une multitude de détails sur la façon dont notre vie sera dans l’une de ces îles désertes de la prochaine 20 mars. Ainsi, et suivant cette piste de publication de nouvelles informations concernant ce nouvel épisode, elles ont maintenant été révélées plus de détails et de fonctionnalités des figurines et cartes amiibo, qui étaient déjà présents dans le jeu précédent de la saga (Animal Crossing: New Leaf) une fois cette grosse mise à jour publiée.

Animal Crossing: New Horizons présente plus de détails sur les fonctions des figurines et cartes amiibo

Si nous le savions déjà figurines et cartes amiibo serait compatible avec Animal Crossing: New Horizons, maintenant la page japonaise officielle de ce titre a été mise à jour et nous a laissé des informations sur la façon dont ils seront intégrés. Donc, si nous numérisons l’une de ces figures ou cartes, nous pouvonsinviter ces animaux sur notre île, et nous pouvons aussi leur demander de déménager! Cependant, une autre option pour les inviter à Fauno Photo Studio, pour en faire une séance photo. Bien sûr, si nous sommes plus des fans de ces voisins, nous pouvons toujours affiches que nous pouvons ensuite accrocher dans nos maisons. Et enfin, on peut aussi obtenir différents objets Ils nous donneront.

Voir aussi

De cette façon, il est clair que grâce aux cartes et figurines amiibo, nous pouvons élargir notre expérience dans Animal Crossing: New Horizons, où nous commencerons une vie totalement nouvelle sur une île déserte. Et vous, avez-vous déjà acheté un billet (ou plusieurs) pour que le plan de règlement des îles désertes de Nook Inc. vous permette de créer un nouvel avenir dans un environnement qui, peu à peu, deviendra votre nouvelle maison loin de chez vous ?

Source, via

Connexes