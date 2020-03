Animal Crossing New Horizons Gulliver: comment trouver les pièces de communication de Gulliver

Gulliver aime voyager, donc le nom, mais Animal Crossing’s résident mouette est un peu une diaster – et Nouveaux horizons, il fera régulièrement naufrage sur votre île.

Dans Animal Crossing: New Horizons, Gulliver se lave au hasard sur les rives de l’île déserte du joueur. Il n’y a aucun moyen de déclencher cela – lorsque vous faites vos rondes quotidiennes pour faire des choses comme cueillir des fruits et attraper du poisson à vendre pour gagner beaucoup d’argent rapidement, vous le rencontrerez occasionnellement. Vous ne pouvez pas le manquer – le vieux Gulliver sera juste face cachée dans le sable sur l’une de vos plages, et quand vous lui parlerez, il se contentera de se barbouiller. Ainsi:

Lorsque vous rencontrez Gulliver pour la première fois dans Animal Crossing New Horizons, il ne sera pas vraiment très utile. Il dormira sur le rivage, et si vous lui parlez quelques fois, rien ne se passera. Vous devez être persistant: continue à parler à Gulliver jusqu’à ce qu’il se réveille et devient cohérent. À ce stade, cela lancera une quête secondaire.

Trouver les pièces de communication de Gulliver dans Animal Crossing New Horizons

La quête secondaire de Gulliver consiste essentiellement à trouver cinq pièces de communication – rendre cela similaire à la rencontre Wisp de Animal Crossing New Horizons.

Ces pièces Communicator sont destinées au téléphone de Gulliver – il doit essentiellement utiliser ces pièces pour réparer son téléphone afin d’appeler ses copains pour faire du stop au large de votre île. Pourquoi n’emprunte-t-il pas simplement votre téléphone ou va-t-il en acheter un chez Tom Nook ou dans l’un des magasins de l’île? Écoutez, n’y pensez pas trop.

Les pièces de Gulliver seront cachées sur la plage de l’île. Si vous jouez depuis quelques jours, vous avez probablement trouvé la palourde de Manille – ces petites créatures sont utilisées pour fabriquer des appâts de poisson, ce qui est idéal pour attirer des poissons meilleurs, plus rares et plus précieux. Quoi qu’il en soit, les palourdes de Manille sont déterrées sur la plage à l’aide de votre pelle – il suffit de chercher petites taches noires sur la plage qui crachent parfois de l’eau.

Ces endroits abritent généralement la palourde de Manille, mais ils sont également le signe révélateur de la présence d’une des pièces de communication de Gulliver. Déterrez-le. Il y en a cinq au total. Une fois que vous avez tous les cinq, retournez à la mouette naufragée.

Gulliver vous remerciera et fera l’appel pour rentrer chez vous. Le lendemain, vérifiez votre boîte aux lettres à l’extérieur de votre maison – Gulliver vous enverra une lettre de remerciements qui comprend également un meuble exclusif que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs. Agréable.