Animal Crossing: New Horizons Hybrid Flowers Guide – Comment croiser des fleurs

Lorsque vous démarrez une nouvelle île dans Animal Crossing: New Horizons, vous trouverez un assortiment de fleurs d’un type sur vos falaises. En jouant, vous pourrez acheter plus de graines de fleurs et planter une variété d’espèces de fleurs pour embellir votre île paradisiaque. Toutes ces fleurs seront rouges, jaunes ou blanches, mais il y a aussi beaucoup d’autres couleurs que vous pouvez obtenir si vous apprenez à jardiner à la manière d’Animal Crossing.

Ces fleurs “hybrides” comprennent des variations noires, bleues, violettes, roses et oranges des fleurs que vous pouvez planter normalement. Les fleurs hybrides ne sont pas seulement jolies – elles peuvent parfois attirer de rares insectes que vous ne pourriez pas obtenir autrement et peuvent également être utilisées comme ingrédients de fabrication, c’est donc une bonne idée d’en avoir au moins quelques-unes sur votre île.

Types de fleurs

Comme avec les fruits de votre île natale, il y aura un type de fleur qui poussera sur vos falaises lorsque vous commencerez le jeu; gardez à l’esprit que vous aurez besoin d’une échelle pour escalader les falaises. Vous pouvez acheter d’autres variétés de fleurs (sous forme de graines) auprès de Tommy in Resident Services ou chez Nook’s Cranny à l’ouverture. Les variétés de fleurs comprennent:

LilyTulipeRosePenséeCosmosWindflowerHyacinthMum

Alors que le stock de Nook’s Cranny tourne chaque jour, il y aura certaines sortes de fleurs qu’ils ne vendront jamais, vous devrez donc les acheter dans les magasins d’amis. Par exemple, votre boutique peut vendre des lys, des tulipes, des pensées, des tournesols et des jacinthes, mais jamais des roses, du cosmos ou des mamans, vous devrez donc trouver un ami dont la boutique vend l’un de ceux-ci afin de les planter sur votre île.

Chacune de ces fleurs est disponible en variétés rouges, blanches et jaunes à part les tournesols, qui viennent en rouge, blanc et orange au départ. Toutes les autres couleurs ne sont pas vendues chez Nook’s Cranny et sont considérées comme rares.

Comment faire pousser des fleurs hybrides

La principale façon de faire pousser des fleurs hybrides est de croiser deux autres. Les fleurs peuvent se croiser si ce sont les mêmes espèces de fleurs, elles sont plantées les unes à côté des autres (directement ou en diagonale), et elles ont été arrosées avec n’importe quel type d’arrosoir ou par la pluie. Si ces conditions sont remplies, une nouvelle fleur a une chance de germer sur les espaces vides à proximité le lendemain.

Pour maximiser vos chances de produire une nouvelle fleur, essayez de planter vos fleurs dans un motif hachuré de sorte que les fleurs se touchent en diagonale mais pas directement côte à côte. Cela laissera suffisamment de place entre les fleurs pour que de nouvelles apparaissent. Si vous éprouvez des difficultés à les planter dans un motif, essayez de creuser des trous où vous voulez qu’ils aillent, puis de planter les fleurs; votre personnage donnera la priorité à les planter dans des trous à proximité avant de les planter sur un sol plat. Cela devrait vous aider à mieux contrôler l’espacement de vos fleurs afin que vous n’ayez pas à les déterrer et à les replanter en grappe.

Les fleurs hybrides suivent généralement les règles standard de mélange des couleurs, mais il y a quelques exceptions étranges, y compris les couleurs que vous ne pouvez obtenir qu’à travers une chaîne de sélection florale. Notez que vous n’obtiendrez pas toujours une couleur rare du croisement, alors lisez la suite pour quelles combinaisons de fleurs peuvent produire des fleurs hybrides. Nous continuerons à mettre à jour cette liste à mesure que nous confirmerons plus de couleurs et de combinaisons.

Combinaisons de fleurs hybrides

Lis

Rose = Rouge + Blanc Orange = Rouge + Jaune Noir = Rouge + Rouge

Tulipe

Rose = Rouge + Blanc Orange = Rouge + Jaune Noir = Rouge + Rouge Violet = Orange + Orange

Rose

Rose = Rouge + Blanc Orange = Rouge + Jaune Noir = Rouge + Rouge Violet = Blanc + Blanc Bleu Or

Pensée

Orange = Rouge + Jaune Bleu = Blanc + Blanc

Cosmos

Rose = Rouge + Blanc Orange = Rouge + Jaune Noir

Anémone

Jacinthe

Rose = Rouge + Blanc Violet Violet Bleu = Blanc + Blanc

Maman

Autres façons d’obtenir des fleurs hybrides

Alors que vous devez surtout faire pousser des fleurs hybrides vous-même, si vous êtes chanceux, vous pouvez trouver des fleurs rares lors d’un Mystery Tour sur une île déserte. Pour emporter un peu chez vous, vous aurez besoin d’une pelle; déterrer les fleurs et vous pourrez les replanter sur votre propre île. Cela vaut également pour les fleurs sur les îles de vos meilleurs amis si vous le demandez bien!

Contrairement aux précédents jeux Animal Crossing, vous pouvez cueillir des fleurs sans perdre la plante entière. Si vous avez besoin de fleurs hybrides pour une recette de bricolage ou simplement pour la décoration, choisissez-les simplement en utilisant Y et elles repousseront en quelques jours.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: 13 conseils essentiels pour traverser de nouveaux horizons avec des animaux

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.