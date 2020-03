Animal Crossing: New Horizons – Illustration de son producteur

Après plusieurs mois d’attente, le jour est finalement venu où les joueurs de Animal Crossing: New Horizons Ils ont pu se rendre dans les différentes îles désertiques disséminées dans le monde. Ainsi, il est normal que les sorties de tous les titres soient célébrées avec style et, par conséquent, Hisashi Nogami, producteur de cette nouvelle tranche, a fait un iNouvelle illustration très spéciale, dans laquelle nous pouvons voir certains des personnages principaux que nous connaissons depuis le début de cette histoire et plus qu’une saga de longue date dans laquelle nous pouvons commencer de nouvelles vies.

Animal Crossing: les joueurs de New Horizons accueillent les îles du désert dans les nouvelles îles

Pour célébrer le lancement de #AnimalCrossingNewHorizons, découvrez cette illustration spéciale créée par le producteur du jeu, Hisashi Nogami! pic.twitter.com/pqjm9IqX2F

– Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 20 mars 2020

Voir aussi

Animal Crossing: New Horizons est déjà en vente dans toutes les régions du monde, il est donc temps de commencer une nouvelle vie loin de tous les soucis de notre quotidien. Ainsi, comme nous pouvons le voir un peu plus haut, les comptes du réseau social Twitter du Big N ont partagé une petite vidéo dans laquelle nous pouvons voir comment Hisashi Nogami, producteur de cet épisode, en fait une illustration particulière grâce à laquelle Tom Nook, Tendo et Nendo accueillent tous ceux qui ont décidé d’obtenir un billet de la compagnie aérienne Dodo pour voyager dans ces endroits paradisiaques où ils peuvent construire une nouvelle civilisation à partir de zéro.

Source

Connexes