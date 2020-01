Animal Crossing: New Horizons Joy-Con et Dock seront vendus séparément au Japon

Nintendo a annoncé que Animal Crossing: New Horizons Joy-Con, Nintendo Switch Dock et la boîte de matériel seront offerts séparément exclusivement sur My Nintendo Store.

Tous les produits seront commercialisés le 20 mars 2020. Pour ceux d’entre vous qui souhaitent acheter ces accessoires séparément sans acheter le pack matériel, le NintendoSoup Store lancera les précommandes internationales pour le Joy-Con et le Nintendo Switch Dock début février. 2020, alors restez à l’écoute.

Qu’est-ce que tu penses?

en relation

.