Animal Crossing: New Horizons Joy-Con et Switch Dock à vendre séparément au Japon

Nous avons pris connaissance d’une nouvelle édition limitée plutôt charmante Animal Crossing: New Horizons Switch qui sortira pour coïncider avec le lancement du jeu en mars, et maintenant nous ne pouvons nous empêcher de regarder notre ennuyeux Switch standard avec mépris. Le pack Animal Crossing est vraiment joli, et nous faisons de notre mieux pour justifier l’achat d’une autre console juste pour mettre la main sur ce nouveau Joy-Con et cet adorable dock. Il semble cependant que les heureux propriétaires de commutateurs japonais auront la possibilité d’acheter les composants du bundle individuellement.

Comme repéré par ACPocketNews sur Twitter, la boutique Nintendo Japan répertorie à la fois la station d’accueil Animal Crossing Switch et la paire de Joy-Con de couleur pastel, disponibles à l’achat séparément de l’ensemble de la console:

Le Japon vendra une station d’accueil autonome pour Animal Crossing: New Horizons pour Nintendo Switch. https://t.co/mcT5AwqIjB

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant s’ils sont disponibles à l’importation ou vendus séparément à l’avenir dans d’autres régions. pic.twitter.com/SqzCP7mzZk

– ACPocketNews (@ACPocketNews) 31 janvier 2020

Le Joy-Con est à 8228 yens (environ 60 £ / 75 $ / 70 €) et le quai coûte 6578 yens (environ 45 £ / 60 $ / 55 €). Les précommandes devraient s’ouvrir le 8 février et elles seront livrées (selon le site) en même temps que le jeu qui sera lancé le 20 mars.

Nous avons déjà parlé des difficultés que nous avons rencontrées pour trouver un dock de rechange pour le bureau Nintendo Life, et il semble que les propriétaires de Switch japonais (et toute personne heureuse de payer pour importer un dock) ont maintenant une nouvelle option adorable. Les importerez-vous ou croiserez-vous les doigts pour une sortie en Occident? Faites-le nous savoir ci-dessous.

.