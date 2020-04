Animal Crossing: New Horizons – La version 1.1.4 est disponible dès maintenant

Depuis le 20 mars 2020, les joueurs peuvent avoir leur propre île déserte à Animal Crossing: New Horizons, où ils peuvent à nouveau s’endetter grâce au plan de règlement organisé par la grande entreprise Nook Inc. Ainsi, comme c’est plus que normal, le jeu a quelques petites erreurs (il faut noter qu’aucun jeu ne se débarrasse jamais de ces petits bugs) , mais leurs développeurs continuent de travailler pour les corriger dès qu’ils sont détectés, et pour cette raison déjà disponible dans une nouvelle mise à jour ce qui fait que ces îles ne sont pas aussi désertes que l’endroit où les fans de la saga peuvent profiter de la meilleure vie insulaire possible.

Animal Crossing: New Horizons version 1.1.4 maintenant disponible

Animal Crossing: New Horizons Il a publié sa troisième mise à jour en moins d’une semaine, qui a maintenant atteint le jeu version 1.1.4 (le 1.1.4a dans certaines régions où il est disponible). Cette nouvelle version a fait quelques petits bugs ne sont plus présents dans le jeu, mais ses plus grands changements sont liés à l’événement de chasse aux œufs Coti Conejal, qui aura lieu jusqu’au 12 avril prochain, jour de Pâques. Ainsi, comme indiqué dans les notes de cette nouvelle version, le taux d’apparition des œufs qui apparaîtront jusqu’au 11 avril prochain a été ajusté, et il a également été fait que le 12 avril, il est beaucoup plus facile de trouver des œufs, afin que les joueurs puissent finir d’obtenir tous les œufs dont ils ont besoin pour créer chacun des objets spéciaux de l’ensemble des éléments de cet événement.

De cette façon, si nous voulons continuer à jouer en multijoueur en ligne, nous n’avons pas d’autre choix que de mettre à jour le programme vers la dernière version disponible, mais, loin d’être un peu ennuyeux, la vérité est qu’il est plus que nécessaire, de sorte que ces erreurs présentes dans les versions précédentes ne nous viennent pas à l’esprit.

