Animal Crossing: New Horizons – Leader de Nintendo sur la liste Famistsu

Une fois de plus, les 30 Famitsu les plus recherchés arrivent. Le dépouillement des votes de cette dernière liste a été effectué entre le 30 janvier et le 5 février. La première place sur la liste est prise par le remake très attendu de Final Fantasy VII, qui poursuit sa campagne d’augmentation de battage publicitaire, basée sur la publication de nouvelles, de bandes-annonces et d’images du jeu de temps en temps. Quelque chose de tout à fait normal, tout doit être dit. Pour sa part, le deuxième de la liste, le premier de Nintendo, est un titre qui n’a presque pas besoin de la société pour en faire la publicité, et la communauté des fans est responsable d’augmenter le battage médiatique de manière autonome. Nous nous référons à Animal Crossing: New Horizons, un titre qui a longtemps été le plus attendu des prochaines sorties Nintendo. Et c’est une réussite, surtout si l’on considère les titres qui côtoient la partie supérieure de cette liste. Jetons un coup d’oeil!

Animal Crossing: New Horizons – Il reste moins

Sans plus, nous quittons la liste pour que vous puissiez voir comment ils sont les souhaits des fans de jeux vidéo au milieu de février à partir de 2020:

[PS4] Remake de Final Fantasy VII – 1431 votes[NSW] Animal Crossing: New Horizons – 825 votes[PS4] Resident Evil 3 – 590 votes[PS4] Tales of Arise – 549 votes[PS4] Nioh 2-514 voix[PS4] Persona 5 Scramble: The Phantom Strikes – 432 votes[NSW] Bayonetta 3-389 votes[NSW] Zelda: Souffle de la nature 2 – 382 votes[NSW] Rune Factory 5-321 votes[PS4] Cyberpunk 2077 – 310 votes[PS4] Procès de Mana – 292 votes[PS4] One Piece: Pirate Warriors 4-273 votes[NSW] Shin Megami Tensei V – 262 votes[NSW] Ushiro – 226 votes[PS4] The Last of Us Part II – 217 votes[NSW] Procès de Mana – 209 votes[PS4] La légende des héros: Hajimari no Kiseki – 201 votes[PS4] Fantôme de Tsushima – 199 votes[NSW] Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – 182 votes[NSW] Persona 5 Scramble: The Phantom Strikes – 173 votes[NSW] Momotaro Densetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 143 voix[PS4] Fairy Tail – 139 votes[PS4] Reliure Granblue Fantasy – 133 votes[PS4] The Idolmaster: Starlit Season – 125 votes[PS4] Impact Genshin – 117 votes[PSV] Anonyme; Code – 113 votes[NSW] Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – 107 votes[PS4] Sakuna: Du riz et de la ruine – 99 votes[PS4] Metal Max Xeno Reborn – 95 votes[NSW] Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team – 92 votes

Comme vous pouvez le voir, en plus d’Animal Crossing: New Horizons, le troisième opus de Bayonetta et la future version de Zelda: Breath of the Wild 2 sont toujours dans le top 10. Un top 10 qui ajoute, pour la première fois, Rune Factory 5 Enfin, la fermeture de cette liste des 30 plus désirés de Famitsu, est Mysterious World Pokémon: DX Rescue Team. Qu’en penses-tu?

