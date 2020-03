Animal Crossing: New Horizons – Lien de coin disponible sur l’application NSO

Le jour est enfin venu, et à partir d’aujourd’hui, nous pouvons passer à l’une des îles désertes de Animal Crossing: New Horizons. Ainsi, comme certains autres jeux, celui-ci a également des fonctionnalités exclusives à travers le Application en ligne Nintendo Switch, que les joueurs doivent télécharger sur leurs appareils mobiles (gratuitement) en accédant aux différents magasins virtuels. Faites attention aux lignes suivantes pour connaître certaines des fonctions que cette application nous permet, ce qui complète l’expérience offerte par le jeu de console hybride!

Nous pouvons désormais accéder à la fonctionnalité “Nook Link” d’Animal Crossing: New Horizons dans l’application Nintendo Switch Online

L’application en ligne Nintendo Switch nous permet d’accéder à certaines fonctions grâce à nos appareils mobiles, et Animal Crossing: New Horizons a déjà la fonction “Nook Link”, qui complète l’expérience offerte par le titre sur la console hybride. Ainsi, si nous avons téléchargé cette appli, il ne nous restera plus qu’à cliquer sur l’icône de ce titre pour pouvoir scanner les designs que nous avions déjà créés dans New Leaf ou dans Happy Home Designer, à la fois depuis Nintendo 3DS, mais aussi pour vérifier l’état de connexion de nos meilleurs amis ou pour envoyer des messages texte dans le jeu, en les tapant avec le clavier des appareils mobiles. Le plus utile pour pouvoir jouer à distance avec ses amis!

Voir aussi

Via

Connexes