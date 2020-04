Animal Crossing: New Horizons – Mise à jour 1.1.2

Depuis le 20 mars 2020, les joueurs peuvent avoir leur propre île déserte à Animal Crossing: New Horizons, où ils peuvent à nouveau s’endetter grâce au plan de règlement organisé par la grande entreprise Nook Inc. Ainsi, comme c’est plus que normal, le jeu a quelques petites erreurs (il faut noter qu’aucun jeu ne se débarrasse jamais de ces petits bugs) , mais leurs développeurs continuent de travailler pour les corriger dès qu’ils sont détectés, et pour cette raison déjà disponible dans une nouvelle mise à jour ce qui fait que ces îles ne sont pas aussi désertes que l’endroit où les fans de la saga peuvent profiter de la meilleure vie insulaire possible.

Animal Crossing New Horizons version 1.1.2 est maintenant disponible

Si quelque chose est plus que clair pour nous, c’est que Animal Crossing: New Horizons C’est un produit plus que rond qui est mis à jour régulièrement afin que les joueurs n’aient pas un seul problème sur leurs îles désertiques particulières. Donc, si vous souhaitez continuer à jouer en mode multijoueur en ligne, vous devrez mettre à jour le programme sur votre nouvelle version 1.1.2, qui est déjà plus que disponible sur Nintendo Switch. Oui bien ce que cette nouvelle mise à jour corrige n’a pas été officiellement déclaréIl est très probable qu’un bug gênant qui a empêché les ballons d’apparaître ait maintenant été résolu une fois que les joueurs avaient atteint des kilomètres pour exploiter 300 ballons, ce qui a empêché de nouveaux progrès dans l’événement de chasse. de l’œuf, qui est disponible pendant ces semaines.

De cette façon, nous ne pouvons que continuer à profiter d’Animal Crossing: New Horizons sur notre Nintendo Switch pour oublier les complications de notre quotidien, même si c’est pendant quelques heures. Et vous, avez-vous déjà commencé une nouvelle vie sur une île déserte?

