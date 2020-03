Animal Crossing New Horizons: mise à jour vers la version 1.1.0

La grande sortie de cette semaine, la chose à laquelle de nombreux fans de Nintendo à travers le monde ne peuvent cesser de penser, Animal Crossing New Horizons. Dans NextN, nous vous avons déjà offert une analyse détaillée de notre expérience, ainsi qu’un gameplay chargé avec les détails des premières étapes sur la nouvelle île. Si vous faites partie de ceux qui l’ont déjà préchargé sur votre Nintendo Switch, en attendant l’arrivée du 20 mars pour jouer, nous vous avertissons que vous devez mettre à jour le jeu un jour avant.

Animal Crossing New Horizons

Cela a été annoncé par Nintendo via son compte Twitter. Le lendemain 19 mars, à partir de 2 heures du matin, une mise à jour sera activée pour le jeu. De cette façon, il ira à version 1.1.0, et bien que nous ne connaissions pas le contenu exact de cette mise à jour, tout semble indiquer que c’est cette «mise à jour initiale» qui a été révélée dans la présentation de février et qui inclura la fête «la chasse aux œufs»Qui aura lieu en avril. D’autre part, il semble également que cette mise à jour activera le mode en ligne, qui permettra aux joueurs de se connecter à Internet depuis le lancement officiel.

La mise à jour vers la version 1.1.0 d’Animal Crossing: New Horizons sera disponible avant la sortie du jeu, à partir de 02h00 PST le 19/03. Si vous avez déjà téléchargé le jeu depuis Nintendo #eShop, la mise à jour sera téléchargée automatiquement. #ACNH

– Nintendo Espagne (@NintendoES) 17 mars 2020

Il ne reste que quelques jours avant que la nouvelle expérience de cette série n’atteigne Nintendo Switch. Animal Crossing New Horizons C’est un grand changement après le dernier jeu Nintendo 3DS. Êtes-vous prêt pour le plan de règlement dans les îles désertes?

