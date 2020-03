Animal Crossing: New Horizons Mystery Tour Guide – Types d’îles, conseils, etc.

Dans Animal Crossing: New Leaf, vous pouvez voyager sur une île tropicale et trouver une variété de poissons, d’insectes et de fruits. Cette île était toujours la même, en permanence en été toute l’année. Le Mystery Tour dans Animal Crossing: New Horizons est une extension de cette fonctionnalité, avec une variété d’îles désertes à visiter (mais dans votre propre hémisphère et saison).

Les îles Mystery Tour sont beaucoup plus petites que votre île principale, mais elles sont idéales pour rencontrer de nouveaux villageois, rassembler des ressources supplémentaires et même gagner des tonnes d’argent si vous avez de la chance. Nous avons rassemblé nos meilleurs conseils pour le saut d’îles désertes ainsi que tous les types d’îles Mystery Tour que nous avons trouvées jusqu’à présent.

Comment se rendre sur une île déserte

Une fois votre aéroport ouvert (à partir du deuxième jour de jeu), vous pourrez utiliser un billet Nook Miles pour vous rendre sur une île déserte. Vous pouvez acheter des billets Nook Miles pour 2 000 Nook Miles chacun à la machine Nook Stop des Services aux résidents.

Une fois que vous avez un billet, parlez à Orville à l’aéroport, sélectionnez “Je veux voler!” option, puis sélectionnez “Utiliser Nook Miles Ticket.” Vous serez ensuite emmené sur une île au hasard lors de votre visite mystère!

Ces îles existent dans une variété de styles allant de très basiques à rares et lucratifs; nous avons détaillé ci-dessous tous les types que nous avons rencontrés jusqu’à présent. Gardez à l’esprit qu’une île est générée chaque fois que vous achetez un billet Nook Miles, ce qui signifie que vous ne pouvez pas continuer à réinitialiser le jeu pour essayer d’obtenir une île différente avec le même billet.

Que faire sur une île déserte

Selon le type d’île que vous obtenez, il existe différentes approches pour tirer le meilleur parti de votre Mystery Tour. Quoi qu’il en soit, nous vous recommandons de vider vos poches de tout sauf vos outils, car il n’y a aucun moyen d’envoyer ou de conserver des ressources au-delà de votre capacité une fois que vous avez quitté l’île déserte.

Faites le plein de ressources

Les îles désertes sont idéales pour rassembler des ressources. Chaque île peut être complètement vidée de ses ressources sans répercussions; vous ne reviendrez jamais sur une île que vous avez déjà visitée.

Comme sur votre propre île, sur les îles Mystery Tour, vous pouvez cueillir des mauvaises herbes, des branches d’arbres, du bois, des fruits, de l’argile, de la pierre et du fer, ainsi que des insectes et des poissons. Vous pouvez également trouver un fossile enfoui dans le sol ou une recette de bricolage dans une bouteille sur la plage. Vous pouvez même manger des fruits sur l’île pour gagner en force et déterrer des arbres à ramener à la maison – y compris des cocotiers que vous pouvez planter sur votre propre plage.

Les visites mystères sont un excellent moyen d’obtenir toutes les ressources dont vous avez besoin pour construire Nook’s Cranny – qui nécessite 30 fers et 30 des trois types de bois – en peu de temps. L’exploitation de ces ressources sur une île déserte est une excellente option une fois que vous avez épuisé les ressources de votre propre île pour la journée.

Si vos outils s’usent, vous pouvez soit en fabriquer plus avec les ressources de l’île déserte, soit acheter des outils fragiles pour 100 Nook Miles chacun auprès de Wilbur, le pilote de Dodo Airlines. Les outils achetés peuvent toujours être mis à niveau avec un minerai de fer vers l’outil de niveau supérieur.

Rencontrez de nouveaux villageois

Un excellent moyen de contrôler qui s’installe dans votre île est d’inviter vous-même des villageois spécifiques. Vous pouvez trouver de nouveaux villageois potentiels sur des îles désertes, généralement avec un feu de camp, qui se déplaceront volontiers dans votre ville si cela vous est demandé.

Les villageois n’apparaîtront sur les îles désertes que si vous avez de la place pour qu’ils se déplacent sur votre île principale et un terrain choisi pour une nouvelle maison. Si vous avez 10 villageois vivant sur votre île ou pas de parcelles ouvertes, vous ne trouverez personne sur ces îles.

Cherchez un temps meilleur

Bien que cela ne soit pas garanti, la météo sur une île donnée du Mystery Tour peut être différente de celle de votre propre île. Cela peut être utile pour trouver différents poissons ou insectes qui se reproduisent par temps différent – par exemple, s’il pleut sur votre île et que vous souhaitez attraper des insectes résistants à la pluie.

Faire de l’argent

Certaines îles Mystery Tour regorgent d’opportunités de gagner de l’argent, vous devriez donc être à l’affût de certains des types d’îles les plus lucratifs. Ci-dessous, nous avons décrit les types d’îles que nous avons trouvées jusqu’à présent et les différentes opportunités que vous pouvez trouver sur chacune.

Types d’îles désertes

Il existe différents types d’îles Mystery Tour que vous pouvez rencontrer, certaines étant plus rares que d’autres. Quelle que soit l’île que vous obtenez, nous vous recommandons au moins de frapper toutes les roches – car les pépites de fer et d’or sont une ressource relativement rare – et de rechercher des recettes de bricolage sur le rivage avant de partir.

Îles Standard

Parfois, vous obtiendrez juste une île assez normale. Ces îles auront vos fruits indigènes, un assortiment normal d’arbres et de fleurs, et une rivière de base sans différence apparente dans le type ou la fréquence des pontes d’insectes et de poissons. Il y aura quelques roches, qui contiennent toutes des ressources (pas de roches d’argent, en d’autres termes), et un arbre aura des meubles. Beaucoup de ces îles auront également un fossile, contrairement aux îles les plus rares.

Île en spirale

Une sorte d’île standard, il y a un plan dans lequel la rivière coule en spirale avec un rocher au centre de l’île. Nous n’avons pas remarqué de grande différence dans ce que vous pouvez obtenir sur ces îles, mais peut-être qu’elles inspireront certains de vos designs d’îles sur la route.

Cliff Island

Également apparemment un sous-ensemble de l’île standard, nous avons trouvé des îles qui sont principalement des falaises, avec la plupart de la rivière sur les falaises. Bien que tout le reste de l’île soit assez normal, vous aurez plus de facilité à broyer les poissons au sommet d’une falaise avec cette disposition.

Rock Island

Nous avons également rencontré une île qui a juste un tas de rochers au centre au sommet d’une falaise. Toutes les roches contiennent des matériaux d’artisanat, donc encore une fois, pas de pierres d’argent.

Île aux fruits étrangers

Celui-ci est un peu plus rare. C’est autrement une île normale, sauf que tous les arbres sont des arbres fruitiers – et c’est un fruit différent de celui originaire de votre île! Vous pouvez cueillir les fruits et les rapporter à la maison pour les vendre ou les planter (nous vous recommandons de les planter en premier).

Il y a cinq fruits possibles – pommes, oranges, pêches, cerises et poires – et les quatre fruits qui ne sont pas originaires de votre île se vendent 500 clochettes chacun. Ramener et planter ces arbres fruitiers étrangers peut être un excellent moyen de gagner de l’argent réel. Si vous voulez déterrer l’arbre entier et le rapporter avec vous, nous vous recommandons de manger des noix de coco pour gagner en force; les noix de coco ont moins de valeur que les fruits étrangers.

Bamboo Island

Un peu commun, l’île de bambou n’a que du bambou – pas de rivières ou d’étangs, bien qu’elle ait des rochers, des cocotiers et parfois des fossiles. Vous pouvez déterrer des pousses de bambou et les planter sur votre île, ou vous pouvez manger des noix de coco et déterrer les bambous entiers.

Le bambou est une ressource importante dans l’artisanat, c’est donc une bonne idée d’apporter une hache fragile ou en pierre aux bambous et de récolter autant de bambou que possible pendant que vous y êtes.

Île aux fleurs hybrides

Encore plus rare est une île recouverte de fleurs hybrides – fleurs roses, noires, orange, violettes ou bleues dont vous ne pouvez pas acheter les graines auprès de Timmy et Tommy. Ils sont généralement accompagnés de papillons, dont beaucoup ne se reproduisent que autour de ces fleurs hybrides rares. En plus d’attraper ces papillons, qui devraient rapporter un bon prix, vous devez déterrer et ramener à la maison quelques-uns de chaque couleur afin que vous puissiez continuer à attraper des papillons rares à la maison.

Île de Money Rock

Si jamais vous trouvez une île où il y a un groupe de rochers au centre, entouré par une rivière, alors vous avez touché le jackpot. Ces rochers sont tous des rochers d’argent, tout comme celui qui apparaît chaque jour sur l’île principale.

Pour atteindre le milieu, vous devrez casser la pierre bloquant le chemin; vous pouvez le faire en mangeant un fruit et en frappant le rocher avec une pelle. Une fois que vous avez brisé le rocher, vous pouvez utiliser votre perche de saut pour atteindre le milieu. Assurez-vous de creuser quelques trous directement derrière vous avant de commencer à frapper chaque pierre – cela vous permettra de les frapper rapidement et d’obtenir les 16 100 cloches de chaque pierre.

Île Tarantula

Une île pour alimenter vos cauchemars, l’île de tarentule est habitée par un nombre apparemment infini de tarentules. Ils se vendent 8 000 cloches chacun, alors attrapez autant que vous pouvez. C’est absolument l’une des îles jackpot, même si c’est un peu effrayant.

Trash Island

Cette île semble normale et se compose d’arbres et de fleurs réguliers comme toutes les autres îles; le hic, c’est que la rivière, le lac et l’océan sont pleins de déchets. La pêche sur cette île ne rapportera que des déchets (canettes, pneus et bottes). L’avantage est qu’en attrapant un tas de déchets, vous déverrouillerez au moins quelques recettes de bricolage.

