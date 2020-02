Animal Crossing: New Horizons n’autorisera pas plus d’une île par console

Le lancement d’Animal Crossing: New Horizons approche et donc plus de détails sur ses fonctionnalités sont révélés. Bien qu’il ait été révélé lors de l’E3 2019 qu’il n’y aurait de la place que pour une île par console, cela devait changer ou être une erreur, mais récemment, il a été confirmé que ce ne sera pas le cas et que les joueurs ne pourront pas changer d’île.

Nous le savons grâce aux informations publiées sur le site officiel de Nintendo en Australie. Il précise que, bien que 8 utilisateurs différents du même Nintendo Switch avec une copie du jeu puissent y jouer, tout le monde partagera la même île. De la même manière, jusqu’à 4 résidents de cette île peuvent jouer simultanément sur la même console ou augmenter le nombre à 8 si d’autres systèmes sont disponibles. Ainsi, il ne suffira pas de créer un autre compte pour habiter une île différente.

Si vous pensez que vous pouvez éviter cela en achetant une autre copie du jeu, vous avez tort, car la génération de l’île sera liée au système, donc si vous voulez avoir des îles différentes, il faudra avoir une autre Nintendo Switch.

Compte tenu du fait que Nintendo Switch donne la possibilité de générer différents comptes, contrairement à GameCube ou Nintendo 3DS, certains fans espéraient pouvoir vivre sur différentes îles, mais apparemment, Nintendo a décidé de limiter le nombre d’îles à 1 par console.

Que pensez-vous de cette décision? Vous attendiez-vous à jouer dans différents endroits? Dites-le nous dans les commentaires.

Si cette fonctionnalité ne représente pas beaucoup de problème pour vous, alors vous voudrez peut-être en savoir plus sur ce que le jeu présentera. Parmi les nouveautés de la série, il y a l’inclusion d’éléments inspirés du Mexique. Si vous n’avez pas encore de console (ou si vous voulez en acheter une autre pour vivre sur une autre île), alors vous pouvez en profiter pour acheter la nouvelle édition spéciale Nintendo Switch Animal Switching, dont nous savons déjà combien cela coûtera au Mexique. En revanche, si seul l’emballage a retenu votre attention, sachez que vous pouvez l’acheter.

Animal Crossing: New Horizons fera ses débuts le 20 mars exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

