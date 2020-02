Animal Crossing: New Horizons ne verrouille aucune option de personnalisation derrière le sexe

Faire en sorte que votre personnage vous ressemble est très important pour beaucoup de joueurs dans les jeux qui offrent une personnalisation du personnage, et donc lorsque certains styles ou fonctionnalités ne ressemblent pas vraiment à ce que vous voudriez, cela peut être un peu ennuyeux. Ce qui est encore pire, c’est quand il y a une coiffure ou une forme d’oeil qui correspond à votre véritable chair, mais elle est inexplicablement grisée. Oui, les queues de cheval ne sont que pour les filles et les buzzcuts sont uniquement pour les garçons, ce sont les règles.

Heureusement, Nintendo a jugé bon d’ignorer cette tendance gênante pour Animal Crossing: New Horizons et à la place, il a opté pour un ensemble complet et gratuit de toutes les options de personnalisation, quel que soit le sexe que vous choisissez. Cela comprend les cheveux, les traits du visage, l’ensemble du kazoo. Nous avons déjà vu la personnalisation en action, mais il est bon de savoir que nos choix de genre ne nous limiteront en aucune façon.

© @ac_atsumare

Animal Crossing n’est pas étranger à cette idée, les entrées passées ont permis aux personnages masculins de porter librement des robes et des jupes, mais il est toujours agréable de voir que la personnalisation des personnages suit également cette tendance. Après tout, quel est l’intérêt de limiter votre sélection?

Allez-vous profiter de toutes les options disponibles? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

.