Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch Bundle maintenant disponible en précommande sur Amazon US

La semaine dernière, Nintendo a annoncé un officiel Animal Crossing: New Horizons sur le thème Switch pour coïncider avec la sortie du jeu.

Amazon US a maintenant ouvert des précommandes pour le Animal Crossing: New Horizons Switch Switch, qui comprend à la fois les Joycons et la station d’accueil Switch. Vous pouvez précommander l’ensemble ici, mais notez que le lot n’inclut pas le jeu et ne peut pas être expédié en dehors des États-Unis.

le Animal Crossing: New Horizons Switch bundle sort le 13 mars 2020, tandis que le jeu se lance le 20 mars 2020.

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

en relation

.