Animal Crossing: New Horizons Nintendo Talk annoncé pour GDC 2020

La Game Developers Conference a annoncé qu’elle organisera une conférence spéciale sur la création de Animal Crossing: New Horizons sur la Nintendo Switch. Cette session sera présentée par le producteur du jeu Hisashi Nogami et la réalisatrice Aya Kyogoku.

Voici une brève description de ce qui sera couvert pendant la conférence:

cet exposé approfondira les concepts fondamentaux et les philosophies de conception qui font partie de la franchise depuis le début, et révélera comment ces idées ont évolué au fil du temps en réponse aux changements dans le monde qui nous entoure.

Les participants auront un nouvel aperçu des expériences de jeu uniques que les développeurs Nintendo créent et verront comment ces concepts de conception sont réalisés dans la dernière entrée de la franchise Animal Crossing, Animal Crossing: New Horizons.

Il promet d’être un regard rare sur le processus de conception et de développement d’Animal Crossing

La 34e édition de GDC a lieu à San Francisco, en Californie, du 16 au 20 mars et les inscriptions sont désormais ouvertes. Vous pouvez consulter le programme complet sur le site officiel.

Dans des nouvelles connexes, Sony a annoncé qu’il ne participerait pas au GDC de cette année en raison de l’épidémie de COVID-19. C’était la déclaration suivante qu’elle a fournie à GamesIndustry.biz:

Nous avons pris la décision difficile d’annuler notre participation à la Game Developers Conference en raison des préoccupations croissantes liées au COVID-19 (également connu sous le nom de coronavirus). Nous avons estimé que c’était la meilleure option car la situation liée au virus et aux restrictions de voyage dans le monde changent quotidiennement. Nous sommes déçus d’annuler notre participation, mais la santé et la sécurité de notre main-d’œuvre mondiale est notre plus grande préoccupation. Nous sommes impatients de participer à GDC à l’avenir.

Seriez-vous intéressé à assister à une conférence comme celle-ci? Laissez un commentaire ci-dessous.

.