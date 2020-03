Animal Crossing New Horizons Nook Miles et guide de billets d’avion

Il y a une nouvelle devise dans Animal Crossing: New Horizons appelée Nook Miles, mais comment les obtenez-vous et que font-ils?

Parallèlement à la culture et à la cueillette de fruits, il existe une nouvelle monnaie que vous pouvez utiliser pour visiter de nouvelles îles: Nook Miles. Vous pouvez gagner des Nook Miles en complétant diverses quêtes et après en avoir collecté 2000, vous pourrez acheter un Billet Nook Miles que vous pouvez utiliser pour voyager.

Vous pouvez également utiliser Nook Miles au terminal ATM pour obtenir des déverrouillages uniques, et vous pouvez également gagner Nook Miles + récompenses quotidiennes pendant que vous y êtes. Nous avons divisé Nook Miles en trois sections pour vous aider à vous familiariser rapidement avec le nouveau système de devises afin que vous puissiez recommencer à construire votre nouveau paradis.

Comment gagner et dépenser des Nook Miles

Vous pouvez gagner des Nook Miles en accomplissant divers objectifs et des tâches normales dans le jeu, comme attraper des bugs ou parler à des voisins. Vous pouvez les gagner en accomplissant presque toutes les activités auxquelles vous pouvez penser dans le jeu, mais vous devez les échanger pour les gagner.

Vous pouvez suivre vos progrès via votre téléphone Nook et sélectionner l’application Nook Miles +, et vous pouvez échanger tout ce que vous avez terminé ou vous fixer un nouvel objectif. Une fois que vous avez gagné une grappe, vous pouvez les dépenser au terminal ATM des services aux résidents. Vous pourrez acheter de nouveaux meubles, décorations, coiffures et plus qui ne pourraient pas être achetés avec des cloches.

Vous pouvez également augmenter votre inventaire de cette façon, ce qui en vaut la peine avant de vous lancer dans de nouvelles aventures insulaires. Certains articles sont exclusifs à Nook Miles, alors revenez régulièrement pour voir ce que vous pouvez obtenir.

À quoi pouvez-vous utiliser le Nook Miles Ticket?

En plus des articles exclusifs, vous pouvez également acheter des billets Nook Miles au Nook Stop at Resident Services. Ensuite, passez à l’aéroport pour visiter des îles désertes pour récolter des ressources comme le bois ou des pépites de fer, et persuadez les villageois de rejoindre votre belle île. Vous pouvez trouver toutes sortes d’objets sur de nouvelles îles, alors assurez-vous d’avoir augmenté votre inventaire pour ramener beaucoup de trucs sympas.

Nook Miles + tâches et récompenses quotidiennes

Une fois que vous avez payé vos 5 000 frais de vacances et acheté une maison, ce qui commencera également à débloquer des magasins et à ajouter des bâtiments pour vous, vous obtiendrez l’application Nook Miles +, qui vous permet d’accéder à cinq défis glissants.

Ces défis apparaissent en haut de l’application Nook Miles et sont renouvelés chaque fois que vous en terminez un. Vous en aurez cinq à tout moment, et chaque fois que vous en terminerez une et récupérerez sa récompense, elle disparaîtra et sera remplacée par une autre dans le même pool. C’est un excellent moyen de broyer quelques points supplémentaires ici et là si vous en avez besoin – et il y a aussi une chance que vous obtiendrez un multiplicateur 5x lorsque vous accomplirez ces tâches supplémentaires, bien qu’il ne soit pas garanti d’apparaître tous les jours.

Il ne vous sera demandé que d’effectuer des tâches qui sont réellement possibles pour vous avec votre équipement actuellement déverrouillé et ainsi de suite – alors ne vous inquiétez pas de rencontrer des tâches aléatoires qui prendront des heures. Cela ne vous donnera jamais la tâche d’évaluer trois fossiles s’il n’y a pas actuellement trois fossiles enfouis, trois dans votre inventaire ou trois par un mélange des deux.

Activité Nook Miles +Nook Miles gagnés

Attraper un bug spécifique200 – 400

Attrapez cinq bugs150

Attraper un poisson spécifique200 – 400

Attraper cinq poissons150

Hacher 10 bois150

Abattre un arbre200

Eau huit fleurs100

Plantez trois fleurs100

Plantez un jeune arbre100

Plantez un arbre fruitier100

Vendre cinq fruits100

Frappez un rocher cinq fois100

Faites évaluer trois fossiles150

Abattre un ballon200

Vendre 10 coquilles200

Vendre un objet chaud200

Vendre des articles pour 5000 Bells150

Passez 5000 Bells 200

Faire trois articles de bricolage150

Parlez à trois villageois200

Personnalisez votre tenue à l’aide de votre garde-robe150

Personnalisez deux articles150

Prendre une photo100

Dépenser 500 Nook Miles200

Les tâches vont de la personnalisation des objets, la capture de poissons ou l’abattage d’arbres, et cela ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps. Vous pouvez également gagner un tas de Nook Miles en vendant des articles pour Bells, alors consultez notre guide sur la façon de gagner des Bells rapidement.