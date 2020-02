Animal Crossing New Horizons: Nooklink vous permettra de transférer des designs personnalisés de New Leaf et Happy Home Designer

Par Sherif Saed,

Jeudi 20 février 2020 14:56 GMT

L’application mobile Nintendo Switch Online sera bientôt mise à jour avec le nouveau contenu Animal Crossing: New Horizons.

Dans le cadre de la Animal Crossing: New Horizons Nintendo Direct, le développeur a montré une tonne de gameplay et a révélé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités à venir dans le jeu.

L’un d’eux est Nooklink, un nouveau service disponible uniquement via l’application pour smartphone Switch Online. La plus grande fonctionnalité de Nooklink est de permettre aux joueurs d’apporter des conceptions personnalisées d’anciens jeux 3DS – Animal Crossing: New Leaf et Animal Crossing: Happy Home Designer – dans New Horizons en scannant les codes QR via l’application.

Les codes apparaîtront sur la 3DS pour les propriétaires des deux jeux, permettant à leurs conceptions d’être transférées dans New Horizons.





L’autre avantage principal de Nooklink est de permettre aux propriétaires de New Horizons de discuter avec leurs amis via l’application Switch Online, que ce soit par texto ou par chat vocal. Nooklink n’a pas encore de date de sortie ferme, mais il arrivera courant mars.

En parlant de mobile, les joueurs d’Animal Crossing: Pocket Camp recevront des objets gratuits dans les deux jeux lorsqu’ils joueront à New Horizons. Les détails à ce sujet seront révélés plus près du lancement.

Animal Crossing: New Horizons sort le 20 mars sur Nintendo Switch.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.