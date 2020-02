Animal Crossing: New Horizons – Nouvelle vidéo commerciale aux États-Unis UU.

Du suivant 20 mars 2020 nous pouvons voyager sur une île déserte pour commencer une vie complètement nouvelle grâce à Animal Crossing: New Horizons, le nouveau jeu de cette franchise populaire qui comprendra une quantité significative d’améliorations par rapport aux titres précédents. Ainsi, comme tout titre dont le lancement n’est pas si loin, ce jeu continue d’être promu sur les réseaux sociaux, et cette fois le Compte américain du Great N sur Youtube a partagé un nouvelle annonce commerciale dans lequel nous pouvons voir quelques secondes de plus comment notre nouvelle vie pourrait être dans cet environnement avant la vierge.

Animal Crossing: New Horizons est promu dans une nouvelle vidéo commerciale

Quand nous voulons, comment nous voulons et où nous voulons, nous pouvons commencer une nouvelle vie sur l’île déserte où nous construirons notre nouvelle ville d’Animal Crossing: New Horizons. Ainsi, le compte américain Nintendo sur YouTube a partagé une nouvelle vidéo commerciale et, bien que dans la plupart des vidéos, nous voyons du gameplay, nous pouvons souligner qu’au début, nous pouvons prendre un regardez d’abord ce qui sera l’écran de titre principal de ce nouvel épisode. Comme nous pouvons le voir, ce sera similaire à ce qui a été vu dans les 4 autres jeux précédents (N64 / GC, DS, Wii et 3DS), et à partir d’une caméra aérienne, nous pouvons suivre les étapes de l’un de nos voisins villageois. Que cette vie sur l’île est déjà très attrayante, même si au début nous devons emprunter au raton laveur Tanooki en service?

De cette façon, nous ne pouvons que continuer à attendre un peu plus d’un mois pour voyager dans cet environnement idyllique dans Animal Crossing: New Horizons. Et vous, avez-vous passé des heures et des heures dans l’une des livraisons précédentes pour construire votre meilleure ville? Maintenant, nous aurons plus de possibilités de personnalisation!

