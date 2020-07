Par Lauren Aitken,

La natation et la plongée ont été ajoutées à Animal Crossing: New Horizons dans la nouvelle mise à jour de juillet et il y a un tas de nouvelles brillantes Créatures de la mer trouver pour Blathers.

Non content de collecter de l’art, des fossiles, des insectes et des poissons, les Blathers accepteront désormais toutes sortes de créatures marines tout au long du mois de juillet. Vous pouvez échanger Escalopes pour les nouveaux Recettes de sirène de Pascal, ou vous pouvez choisir d’en faire don à d’anciens Blathers.

Il y en a pas mal Créatures de la mer pour les trouver, mais avant de pouvoir les récupérer, vous devrez vous procurer une combinaison pour pouvoir nager et plonger sous l’eau. Après cela, n’hésitez pas à continuer à nager et à surveiller les silhouettes des créatures.

Animal Crossing: New Horizons – Où trouver toutes les créatures marines

Pour entrer dans l’eau et trouver des créatures marines, vous aurez besoin d’un combinaison, que vous pouvez acheter dans Nook’s Cranny ou Nook Shopping pour 3000 Bells ou Nook Miles. Vous devriez également recevoir un masque de plongée par la poste, mais c’est plus pour l’esthétique.

Après cela, vous pouvez vous diriger vers les rochers près de l’océan et appuyer sur A pour sauter. Vous pouvez également marcher hors de la plage, bien que courir et sauter des rochers ou de la jetée soit beaucoup plus satisfaisant. Continuez à appuyer sur A pour nager et appuyez sur Y pour plonger si vous voyez une ombre ou des bulles sortir de l’eau. Appuyez sur A lorsque vous êtes près de l’ombre pour attraper la créature.

Les créatures ne sont probablement disponibles qu’en juillet, bien que nous puissions les revoir ou des créatures entièrement nouvelles dans la mise à jour d’été d’août. New Leaf comptait une trentaine de créatures marines, nous mettrons donc à jour cette liste au fur et à mesure que nous les trouverons.

Créature marineHoraires disponibles Cloches

Ormeau 16 h -9 h 2000

Acorn BarnacleToute la journée600

Crabe donjonToute la journée1900

Crabe GazamiToute la journée2200

Isopode géant 9 h – 16 h 12 000

Gigas Giant ClamToute la journéeTBA

Crabe fer à chevalToute la journéeTBA

Crevette mante16 h – 9 h2500

HomardToute la journée4500

Méduse lunaireToute la journée600

MoulesToute la journée1500

OctopusToute la journée1200

OysterToute la journée2000

PerleToute la journée10000

Pearl OysterToute la journée2800

PétoncleToute la journée1200

Anémone de merToute la journée 500

Concombre de merToute la journée500

Raisins de merToute la journée900

Ananas de merToute la journée1500

Limace de merToute la journée600

Sea StarToute la journée500

Oursin toute la journée1700

AlguesToute la journée600

Crayon ardoise Urchin 16 h – 9 h 2000

Crabe des neigesToute la journée6000

Homard épineux9 h – 4 hTBA

Anguille de jardin tachetée4h – 21h1100

Crevettes sucrées 16h – 9hTBA

Tiger Crevette 16 h – 9 h 3000

Turban ShellToute la journéeTBA

Vampire Squid16 h – 9 hTBA

Panier de fleurs de VénusToute la journée5000

BuccinToute la journée1000

Nautilus chambréTBATBA

Firefly SquidTBATBA

FlatwormTBATBA

Red King CrabTBATBA

Sea PigTBATBA

Araignée CrabeTBATBA

Umbrella OctopusTBATBA

Vous pourrez voir tous vos nouveaux amis dans la section des poissons du musée, alors vérifiez-les lorsque vous aurez terminé.

En attendant, vous pouvez consulter notre guide de mise à jour de juillet ici, ainsi que où trouver chaque recette de sirène bricolage, poisson et insecte dans Animal Crossing: New Horizons.

