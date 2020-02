Animal Crossing New Horizons peut inclure du contenu payant selon le site officiel de Nintendo

Sans annonce officielle, il est mentionné que vous aurez des “achats en jeu”.

Avec toute l’excitation, les nouvelles et les surprises qui nous attendent pour le lancement du nouveauAnimal Crossing: New Horizonsde nouvelles nouvelles arrivent sur le site officiel de Nintendo indiquant que le jeu peutavoir du contenu payant téléchargeable.

Malgré quepas encore précisé quel type de transactions économiques seront(micropaiements, DLC ou passes de saison), il y aura déjà des références précédentes concernant les paiements dans la saga Animal Crossing, comme cela s’est produit dans la version mobile Pocket Camp.

Tout ce que l’on sait jusqu’à présent, c’est que le jeu a été classé ESRB dans lequel ils mentionnent “Colic Mischief” et “User Interaction” ainsi que“Achats en jeu”.

Le site Web de Nintendo a précisé dans sa note qu’il y aura des achats dans le jeu.Pour le moment il ne reste plus qu’à savoirs’il s’agit d’une erreur sur le site officielou la nouvelle tranche de ce monde amical habité par des animaux donnera accès à divers achats, que ce soit pour acheter de nouveaux vêtements ou articles ménagers ou des DLC supplémentaires qui pourraient annoncer à l’avenir.

Si vous voulez réchauffer les moteurs et n’attendez pas trop longtemps pour Animal Crossing: New Horizons, vous pouvez jeter un œil aux nouvelles consoles sur le thème Switch de la série quisortira à l’occasion du lancement du jeu.

