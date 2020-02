Animal Crossing: New Horizons prend en charge Amiibo, la taille du fichier est révélée

Aujourd’hui, nous avons deux nouvelles informations à partager sur Animal Crossing: New Horizons sur Switch.

Ces détails ont été découverts dans le boxart allemand du jeu, qui a récemment fait surface en ligne. Premièrement, la taille du fichier du jeu a été révélée à environ 6,2 Go. Il s’agit d’informations utiles pour quiconque envisage d’acheter le jeu numériquement via l’eshop.

Deuxièmement, le boxart confirme également le support amiibo pour le jeu, bien que les détails soient actuellement inconnus. Étant donné la grande quantité de figurines et de cartes amiibo Animal Crossing, nous pouvons probablement nous attendre à ce que certaines fonctionnalités assez intéressantes les utilisent dans Animal Crossing: New Horizons. Nous veillerons à apporter tous les détails au fur et à mesure.

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

