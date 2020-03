Animal Crossing: New Horizons Prix des bogues – quand et où trouver chaque bogue

Animal Crossing: New Horizons Liste de bogues:Animal Crossing: New Horizons Bug Prix:Animal Crossing: New Horizons Mois disponibles: Animal Crossing: New Horizons Heures d’ouverture: Animal Crossing: New Horizons Bug Locations:

Papillon commun160Tout sauf juillet et août4AM-7PM

Papillon jaune160 mars, avril, mai, juin, septembre, octobre de 4h à 19h

Tiger Butterfly240Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre4AM-7PM

Peacock Butterfly2500Mars, avril, mai, juin4AM-7PMVolant autour de “fleurs rares”

Common Bluebottle300avril, mai, juin, juillet, août4AM-7PM

Paper Kite Butterfly1000Tous les jours de 8h à 19h

Great Purple Emperor3000Mai, juin, juillet, août4AM-7PM

Papillon monarque 140 septembre, octobre, novembre N / A

Emperor Butterfly 4000janvier, février, mars, juin, juillet, août, septembre, décembre5PM-8AM

Agrias Butterfly3000avril, mai, juin, juillet, août, septembre8AM-5PM

Aile d’oiseau de Rajah Brooke2500Tout sauf mars, octobre, novembre8AM-5PM

Aile d’oiseau de la reine Alexandra 4000 Mai, juin, juillet, août, septembre 8 h à 16 h

Moth130All7PM-4AMBuzzing autour des lampes et des lumières à l’extérieur (il y a généralement un à côté des services résidentiels)

Atlas Moth3000 avril, mai, juin, juillet, août, septembre 19h-4h du côté des arbres

Papillon coucher de soleil malgache 2500 avril, mai, juin, juillet, août, septembre 8h-16h

Long Locust200avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre8AM-7PMHopping sur le sol

Migustatory Locust600Août, septembre, octobre, novembre8AM-7PMHopping sur le sol

Rice Grasshopper160Août, septembre, octobre, novembre8AM-7PMHopping sur le sol

Grasshopper160juillet, août, septembre8AM-5PMHopping sur le sol

Cricket130septembre, octobre, novembre5PM-8AMHopping sur le sol

Bell Cricket430septembre, octobre5PM-8AMHopping sur le sol

Mantis430Tous sauf janvier, février, décembre8AM-5PMPraying on flowers

Orchid Mantis2400Tous sauf janvier, février, décembre8AM-5PMPraying on white flowers

Honeybee200mars, avril, mai, juin, juillet8AM-5PM

Wasp2500All AllCatch dans le filet quand ils vous attaquent après avoir secoué ou coupé un arbre

Cigale bruneJuillet 8 août-17h Du côté des arbres

Cigale robusteJuillet août8AM-5PMA côté des arbres

Cigale géante juillet 8 août – 17 h 00 – Du côté des arbres

Walker Cicada400Août, 8 septembre-17h Du côté des arbres

Soirée CigaleJuillet 4 août-8h, 16h-19hSur le côté des arbres

Coquille de cigale juillet, aoûtTout sur le côté des arbres

Red Dragonfly180septembre, octobre8AM-7PM

Darner Dragonfly230avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre8AM-5PM

Libellule baguée 4500 Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre 8h-17h

Demoiselle janvier, février, novembre, décembre

FireflyJune7PM-4AMVolant autour

Mole Cricket500janvier, février, mars, avril, mai, novembre, décembreAllDig underground

Pondskater130Mai, juin, juillet, août, septembre8AM-7PMScooting au sommet des rivières et des étangs

Diving Beetle800Mai, juin, juillet, août, septembre8AM-7PMScooting au sommet des rivières et des étangs

Bug d’eau géant 2000 avril, mai, juin, juillet, août, septembre 19h-8h Scooter au sommet des rivières et des étangs

Stinkbug120Tout sauf janvier, février, novembre, décembreTousEn bouquets de fleurs

Bug puant à face humaine 1000 Tout sauf janvier, février, novembre, décembre 19h-8h En bouquets de fleurs

Ladybug200Mars, avril, mai, juin, octobre8AM-5PMIn bouquet de fleurs

Tiger Beetle1500Tout sauf janvier, novembre, DecemeberTousRampant au sol

Bouilloire à bijoux 2400 avril, mai, juin, juillet, août Tous les spawns sur les souches d’arbres coupés (utiliser une hache, pas une hache en pierre pour couper)

Violon Beetle450 Mai, juin, septembre, octobre, novembre Tous les spawns sur les souches d’arbres coupés (utiliser une hache, pas une hache en pierre, pour abattre)

Citrus Long-horned Beetle350AllAllSpawns sur les souches d’arbres coupées (utiliser une hache, pas une hache en pierre, pour l’abattre)

Rosalia Batesi Beetle3000 Mai, juin, juillet, août, septembre Tous se reproduit sur des souches d’arbres coupées (utilisez une hache, pas une hache en pierre, pour l’abattre)

Blue Weevil Beetlejuillet, aoûtTous

Bousier terrifiant 300 juillet, août, septembre tous

Dung BeetleJanvier, Février, DécembreToutes les boules de fumier autour

Scarabée coléoptère juillet, 11 h à 8 h du côté des arbres

Drone BeetleJuin, juillet, aoûtTout sur le côté des arbres

Goliath Beetle8000juin, juillet, août, septembre5PM-8AMSur le côté des palmiers

Saw Stagjuillet, aoûtTout sur le côté des arbres

Miyama Stag juillet, aoûtTout sur le côté des arbres

Cerf géant 10000 juillet, 11 h à 8 h du côté des arbres

Rainbow Stag6000 juin, juillet, août, septembre 19h-8h du côté des arbres

Cyclommatus Stagjuillet, août5PM-8AMOn Du côté des arbres

Golden Stagjuillet, août5PM-8AMOn Du côté des arbres

Giraffe StagJuillet, 17h-8h Du côté des arbres

Dynastide cornuJuillet, août5PM-8AMOn Du côté des arbres

Atlas cornuJuillet 17h-8hSur le côté des arbres

Éléphant cornuJuillet, août5PM-8AMOur le côté des arbres

Hercule cornuJuillet, août5PM-8AMO Côté des arbres

Bâton de marche Juillet, août, septembre, octobre, novembre 4h-8h, 17h-19h Chutes d’arbres secoués

Walking Leaf600juillet, août, septembreTousSous les arbres

Bagworm600AllAllFalls des arbres secoués

AntAll AllOn aliments pourris sur le sol

Hermit Crab 1000 Tous les 7 PM-8AM Ressemble à une coquille mais s’enfuit lorsque vous vous approchez

Wharf Roach200AllAllOn rochers sur la plage

Fly60All AllBuzzing autour des ordures

Moustique130juin, juillet, août, septembre5PM-4AM

PuceTout sauf janvier, février, mars, décembreToutBouncing sur la tête de certains villageois

Snail250AllAllOn roches quand il pleut

Pill Bug250Tout sauf juillet, août11PM-4PMC rampe sous les rochers lorsque vous les frappez

Centipede300Tout sauf juillet, août4PM-11PMC rampe sous les rochers lorsque vous les frappez

Spider480All7PM-8AMShake arbres la nuit

Tarantula8000Janvier, Février, Mars, Avril, Novembre, Décembre7PM-4AMFaites le tour du sol la nuit – vous attaque

Scorpion8000 mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 19 h 00 à 4 h 00 Se précipiter sur le sol la nuit – vous attaque