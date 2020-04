Animal Crossing New Horizons profite d’une autre semaine de ventes spectaculaire menant le Top Japan

One Piece: Pirate Warriors 4 enregistre une bonne première, avec plus de 130 000 exemplaires sur PS4 et Nintendo Switch.

En seulement deux semaines, l’amusant Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch a franchi la2,5 millions de jeux physiquesvendus au Japon, enregistrant des chiffres de ventes absolument spectaculaires. Sur la base des dernières données fournies par Famitsu, au cours des sept derniers jours, le jeu vidéo Big N a vendu près de 730 000 unités, dépassant de loin les records du deuxième jeu le plus populaire, qui a étéOne Piece: Pirate Warriors 4.

Animal Crossing a déjà vendu 2,6 millions de jeux physiques au JaponPlus précisément, le nouveau jeu d’action musou parOmega ForceIl s’est vendu à 75 000 exemplaires sur PS4 et un peu plus de 61 000 unités sur Nintendo Switch, ce qui nous laisse près de 140 000 jeux vendus dans ses premiers jours de vie au Japon. Les autres titres du tableau sont déjà anciens connus des joueurs, avec rien de nouveau que la dernière aventure d’action basée sur la série One Piece, et dont nous avons publié la critique dans les dernières heures comme vous pouvez le voir dans l’analyse de One Piece: Guerriers pirates 4.

Ventes de jeux (total cumulé)[NSW]Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) 727 791 (2 608 417)[PS4]One Piece: Pirate Warriors 4 (Bandai Namco) 75998 (Nouveau)[NSW]One Piece: Pirate Warriors 4 (Bandai Namco) 61571 (Nouveau)[NSW]Épée / Bouclier Pokémon (The Pokemon Company) 14 996 (3 542 524)[NSW]Ring Fit Adventure (Nintendo) 13819 (745127)[NSW]Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) 11577 (2840930)[NSW]Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (Nintendo) 11.501 (218.394)[PS4]Nioh 2 (Koei Tecmo) 11 270 (129 302)[NSW]Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo) 10355 (3623274)[NSW]Minecraft: Nintendo Switch Edition (Microsoft) 9 908 (1 331 839)

En revanche, en ce qui concerne la vente de consoles, le modèle original de Nintendo Switch est revenu aux chiffres avant le lancement d’Animal Crossing: New Horizons, le modèle Lite étant le grand gagnant de la semaine avec plus de 230000 unités vendues.

Ventes de consoles (total cumulé) Nintendo Switch Lite 230 671 (2 009 473)

Nintendo Switch 51 890 (11 074 310)

PlayStation 4 7 388 (7 454 889)

PlayStation 4 Pro 3 432 (1 483 440)

Nouveau 2DS XL (y compris 2DS) 895 (1 704 205)

Nouveau 3DS XL 45 (5 886 835)

Xbox One X 236 (19 576)

Xbox One S 74 (93072)

