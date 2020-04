Animal Crossing New Horizons provoque des foules au Japon en pleine crise de coronavirus

Le pays asiatique a déclaré mardi une urgence sanitaire.

Alors que certains pays semblent déjà voir la lumière au bout du tunnel concernant la crise sanitaire mondiale, d’autres sont sur le point d’y entrer. Tel est le cas du Japon qui, au cours des derniers jours, a vu son nombre de contagions par coronavirus augmenter et, malgré cela, a rapporté Kotaku, ce week-end,concentrations importantes de personnes dans un magasin d’électronique, en raison de la reconstitution d’exemplaires d’Animal Crossing: New Horizons, ainsi que de Ring Fit Adventure.

Le magasin était un point de rencontre pour des centaines d’acheteursLe magasin en question est Yodobashi Camera, dont la succursale d’Umeda à Osaka était un point de rencontre pour des centaines d’acheteurs malgré les restrictions. “Que savez-vous de la demande d’auto-confinement dans cette rangée? C’est un point d’infection. Ce serait bon pour les ventes en ligne”, a commenté le compte Twitter SANJI @ 1rDriussff7WFWP, qui a publié les photos.

La succursale est située dans le district de Kita, où 18 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés ces derniers jours.

“Nous constatons une augmentation rapide des nouvelles infections, en particulier dans les zones urbaines telles que Tokyo et Osaka.“Le Premier ministre Shinzo Abe a expliqué.” (La déclaration d’urgence) devrait durer un mois. (…) Cette déclaration vise à ce que le système médical reste intact et à obtenir ainsi une plus grande coopération du public pour éviter les contacts mutuels et réduire autant que possible les infections. “

Un autre signe de la situation difficile au Japon a été le rapport de la fermeture des bureaux de Kojima Productions la semaine dernière, en raison de la contagion d’un des membres de l’équipe de développement.

