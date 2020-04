Animal Crossing New Horizons publie une vidéo et date sa mise à jour gratuite avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités

Nintendo détaille les événements saisonniers à venir pour les joueurs.

Dans le passé, Nintendo Direct Mini a déclaré qu’à la fin de ce mois, unnouvelle mise à jour gratuitepour Animal Crossing: New Horizons et quelques jours après sa sortie, Nintendo a offert tous les détails à ce sujet. Les joueursbienvenue aux nouveaux vendeurssur leurs îles, ainsi que de profiternouvelles fonctionnalités et événements saisonniersavec la mise à jour à venir23 avril.

Gandulio et Ladino rejoindront la liste des marchands disponibles dans Animal Crossing: New Horizons.Gandulioarriver dans le cadre des célébrations de laJour de la Terre, ce vendeur spécialisé de jardinières proposera, en plus des graines de fleurs,nouveaux buissons de fleursdans son poste mobile. Les célébrations de la Journée de la nature offriront aux joueursdéfis spéciaux pour gagner des miles Nookavec pour thème central la plantation d’arbres, l’arrosage des fleurs, entre autres. Ces défis seront disponibles auprès de23 avril au 4 mai.

Du1 au 7 maifêterEscapade début maioù les joueurs peuvent acheter un coupon d’événement unique qu’ils peuvent échanger à l’aéroport pour des voyages vers des destinations disponibles pour une durée limitée. Aussi lemuséerecevra une expansion majeure. Comme il était déjà répandu dans la communauté après quelques dialogues avec les animaux voisins,le musée s’agrandit avec la galerie d’art, ce qui implique que le commerçantLadino fera son apparition sur un navireChargé d’œuvres d’art qui peuvent être des faux authentiques ou très bien conçus, ainsi que des meubles dans de nouvelles variations de couleurs.

Le musée recevra également unévénement spécial du 18 au 31 maiqui célèbre leJournée internationale des musées; cet événement motive les joueurscollectionnez des timbres spéciauxà l’intérieur de l’institution gardée par le bho Scrates. Enfin, il a également été annoncé que1 au 30 juincélébrera leSaison de mariage, un événement qui donnera aux joueurs la possibilité deprendre des photos spéciales sur l’île de Faunodans le cadre deAnniversaire de mariage de Paca et AlEn échange, ils recevront des articles spéciaux sur le thème du mariage pour leurs îles.

Depuis sa création, Animal Crossing: New Horizons a eu une communauté très participative qui a déjà créé ses propres galeries d’art, qui a une obsession marquée pour le commerce du navet et a recréé toutes sortes de mondes sur ses îles. Pour en savoir plus sur le jeu, n’oubliez pas de visiter notre revue Animal Crossing: New Horizons.

En savoir plus sur: Animal Crossing: New Horizons.

