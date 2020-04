Animal Crossing New Horizons QR Codes et designs personnalisés: Téléchargez NookLink, ouvrez Able Sisters

Créez votre propre style Animal Crossing, avec des codes spéciaux dans la boutique Able Sisters! Il y a des armoires pleines de beaux vêtements dans Animal Crossing: New Horizons, mais rien ne vaut pour donner à votre villageois une touche personnalisée. Heureusement pour toi, Animal Crossing: New Horizons QR codes vous permet de télécharger les meilleures créations du monde entier à travers la magie des carrés en noir et blanc.

Ensuite, une fois que vous vous serez lié d’amitié avec les Able Sisters et que vous aurez ouvert leur boutique, vous pourrez également saisir des codes alphanumériques pour obtenir de nouveaux designs personnalisés.

Mais d’abord, vous aurez besoin d’un appareil intelligent avec accès à l’Apple App Store ou au Google Play Store. Cela peut être un smartphone ou une tablette.

De plus, pour obtenir NookLink et scanner les codes QR Animal Crossing New Horizons sur votre Nintendo Switch, vous devrez payer le service premium Nintendo Switch Online. Il en coûte 18, 20 € ou 20 $ pour une année complète pour un seul compte – ou 31,49 £, 35 € ou 35 $ pour un laissez-passer familial de 8 comptes.

Il peut être acheté sur le site officiel de Nintendo, ici. Oui, ce n’est pas l’idéal, mais les fabuleuses chemises hawaïennes de Tom Nook ne sont pas rentables.

Animal Crossing: New Horizons QR Codes – Comment télécharger NookLink

Ne commettez pas l’erreur de simplement rechercher “NookLink“Dans l’app store de votre choix. Pour télécharger et scanner les codes QR d’Animal Crossing: New Horizons, vous devez d’abord télécharger l’application «Nintendo Switch Online».

Il s’agit du logo Nintendo Switch de deux Joy-Cons avec «Online» en dessous.

Une fois que vous avez téléchargé l’application sur votre appareil, vous devez vous connecter avec le compte Nintendo que vous avez lié à la console sur laquelle vous jouez Animal Crossing.

Maintenant, ouvrez l’application et vous devriez voir Animal Crossing: New Horizons comme un «service spécifique au jeu».

Ensuite, vous devez préparer Animal Crossing sur votre console Switch. Ouvrez Animal Crossing: New Horizons sur votre Switch, puis appuyez sur «-» (moins) sur l’écran titre.

Cela ouvre le menu des paramètres, où vous pourrez activer NookLink dans les paramètres NookLink.

Avec votre appareil intelligent et votre console liés, vous pourrez désormais transférer des éléments générés par les codes QR d’Animal Crossing: New Horizons entre les deux.

Allez dans votre jeu New Horizons et vous pourrez utiliser l’application «Custom Designs» sur votre Nookphone. Pour déverrouiller la partie Pro de l’application – qui vous permet de mettre des motifs sur des vêtements autres que des débardeurs – vous devez visiter le Nook Stop at Residential Services et le déverrouiller avec 800 Nook Miles.

Animal Crossing: New Horizons Custom Designs – Comment ouvrir la boutique Able Sisters

Après quelques jours sur votre île Animal Crossing: New Horizons, vous pourrez télécharger vos propres modèles personnalisés une fois que vous aurez accès à la boutique Able Sisters. Ils vous donneront votre code créateur et accéderont à la partie en ligne où vous pourrez générer des codes pour vos propres créations.

Les codes QR sont pour les modèles générés par les anciens jeux Animal Crossing. Si tu fais un nouveau design dans Animal Crossing: New Horizons, vous recevez un code alphanumérique que vous pouvez saisir dans la boutique Able Sisters pour obtenir un article.

Pour ouvrir la boutique des Able Sisters, vous devez d’abord parler à Mable quand elle visite votre place de la ville pour vendre des vêtements. Passez les cloches sur les designs dont elle dispose et après quelques visites, elle verra l’opportunité d’ouvrir une boutique de tailleur complète.

Comment utiliser Animal Crossing: New Horizons Custom Designs Kiosk

Quelques jours après avoir choisi un emplacement pour la boutique, celle-ci s’ouvrira. À l’intérieur, dirigez-vous vers le mur arrière de la boutique et vous trouverez un kiosque informatique.

Interagissez avec le kiosque et vous pourrez vous connecter à Internet. Avec un abonnement Nintendo Online, vous pourrez rechercher des designs personnalisés avec un code créateur ou un code article – ainsi que partager vos propres designs.

Où trouver le meilleur Animal Crossing: New Horizons Custom Designs et QR Codes

Quant aux endroits où vous pouvez trouver des articles QR et de code sympas pour vous-même, les meilleurs endroits à chercher sont les communautés en ligne des joueurs d’Animal Crossing: New Horizons.

Il s’agit notamment du subreddit ACQR (lien) et de la recherche de «codes QR Animal Crossing» sur Twitter (lien).

Vous pouvez également créez vos propres codes QR en téléchargeant des fichiers jpeg sur ACToolKit (lié).

Dans ces endroits, vous trouverez du tissu, des hauts, des robes, des shorts, des chapeaux et des imprimés, tous arborant absolument tout ce à quoi vous pouvez penser.

Il y a des designs de vêtements mignons et à la mode, des cosplays de vos personnages préférés, mais surtout: des mèmes. Des mèmes à perte de vue.

Voici quelques-uns de nos favoris que nous avons vus jusqu’à présent.

Pour les tirages plats, vous n’aurez besoin que d’un seul code QR. Mais si le motif est étendu sur un objet 3D comme un t-shirt, vous aurez besoin de 4 codes QR pour attraper chaque côté. Sinon, saisissez simplement le code chez Able Sisters pour les modèles fraîchement créés.

Tunique Breath of the Wild de Link:

Transféré par u / Zilto1d

Dallage pavé en détresse:

Transféré par quadepresso, par spookykitty666

Baby Yoda:

L’enfant que nous voulons tous protéger.

voici Madame leota, attelage de fantômes de randonnée et bébé yoda QR code que j’ai fait pour vos murs n trucs

– haricot vert🌱 (@ashhpotato) 23 mars 2020

Vestes Destiny:

Les bombardiers sur le thème de la classe #Destiny pour ACNH! #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/u0oqAZHm1e

– Rations de nouilles épicées (@cupnoodleration) 22 mars 2020

Vestes North Face:

Transféré par goobyofpls

Un joli pull à imprimé léopard:

Transféré par u / catgirrl

Un sweat à capuche haut de gamme My Neighbour Totoro:

Telechargé par u / milkytf94

Chapeau et veste d’Ash de l’anime Pokemon:

Transféré par Poiosaurio

Une tenue Team Aqua de Pokemon Ruby et Sapphire:

Code QR Animal Crossing J’ai fait il y a un moment sur une nouvelle feuille un petit design personnalisé du thème aqua de l’équipe Pokémon #AnimalCrossingNewHorizons pic.twitter.com/iAh74kQ14v

– Riko Hitsuya (@RikoHitsuya) 22 mars 2020

Adidas Sportswear:

Transféré par Hotbunsinyourarea (codes liés ici)

Tenue Doctor Who de l’époque de Matt Smith:

Partage #QRCodes – #SaveTheDay #DrWho # EleventhDoctor # AnimalCrossing #ACNH #AnimalCrossingNewHorizons #ACNHQR #AnimalCrossingQR #animalcrossingqrcodes pic.twitter.com/nc9GNQrZeA

– Graeme – Fossil Arcade (@FossilArcade) 22 mars 2020

Bandeau Naruto:

Transféré par Mouse-flaved

Pour encore plus de designs, il y a cette vidéo de NerdAttack! flottant de 500 codes QR Animal Crossing, mettant en vedette les super-héros Assassin’s Creed, Persona, Marvel et DC, et bien d’autres, afin que vous puissiez remplir votre île à votre guise!

Pour plus d’informations, consultez notre page complète des guides Animal Crossing: New Horizons.

