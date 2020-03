Animal Crossing: New Horizons – Que faire le premier jour

Animal Crossing: New Horizons est maintenant disponible, ce qui signifie qu’il est temps de commencer votre nouvelle vie insulaire. Comme dans les précédents jeux Animal Crossing, le temps dans New Horizons passe tel quel dans la vie réelle – et vous devez souvent attendre le ou les jours suivants pour voir les effets de ce que vous faites. Nous avons décrit tout ce que vous devez faire dès le premier jour sur votre nouvelle île afin que vous puissiez maximiser vos premiers progrès.

Le jeu passe à une horloge en temps réel après avoir terminé la section du didacticiel – il se termine lorsque vous vous couchez après la fête. Heureusement, la tente des services aux résidents de Tom Nook est ouverte 24h / 24, donc si vous commencez votre jeu plus tard dans la journée, vous ne manquerez de rien. Vous pouvez parler à Tommy et Tom Nook pour obtenir des instructions, et l’une des premières choses que vous devriez faire après le tutoriel est de vous inscrire à l’atelier de bricolage de Tom Nook afin que vous puissiez commencer à créer des choses importantes.

Une fois que vous en êtes capable, créez un filet fragile et une canne à pêche fragile. Attrapez des insectes et des poissons, puis donnez-en cinq à Tom Nook – cela commencera le processus d’amener le musée sur votre île. Faire ce jour-là est important, car Blathers, le conservateur du musée, vous donnera accès à la pelle et au poteau de saut à son arrivée le lendemain.

Après cela, votre prochaine priorité est de commencer à obtenir des Nook Miles. Comme l’explique Tom Nook, les miles Nook sont une récompense pour faire diverses activités autour de l’île, et ils peuvent être utilisés pour des achats spéciaux. Fondamentalement, tout ce que vous faites devrait vous rapporter des Nook Miles au début, et puisque vous pouvez utiliser Nook Miles pour rembourser votre prêt immobilier, vous voudrez commencer à les accumuler immédiatement. Pour ce faire, nous vous recommandons ces activités simples (qui devraient également vous rapporter des cloches, du matériel de bricolage et plus de bonus):

Parlez à vos deux villageoisCombattez la plage pour vendre des coquillagesArbres secouésRecoupez des rochers avec une hacheTirez toutes les mauvaises herbes que vous pouvez attraperPêchez plus de poissons et d’insectesOutils et meubles

Si vous ne savez pas quoi faire, consultez votre application Nook Miles sur votre téléphone Nook. Il y aura des objectifs à poursuivre, et vous continuerez à en débloquer d’autres au fil de votre vie sur l’île.

Après quelques heures, vous devriez avoir suffisamment de Nook Miles pour rembourser votre premier prêt à Tom Nook – ce prêt vous rapportera 49 800 cloches ou 5 000 Nook Miles. Nous vous recommandons de rembourser ce prêt avec Nook Miles, car il s’agit d’une opportunité unique et les Nook Miles sont nombreux. L’un des meilleurs avantages de posséder une maison dans New Horizons est que vous aurez accès à un inventaire de stockage. L’accession à la propriété déverrouille également Nook Miles +, qui vous offre une sélection rotative de bonus Nook Miles à poursuivre, il est donc bon de commencer tôt.

Pour plus de guides Animal Crossing: New Horizons, consultez notre liste de tous les poissons que nous avons pêchés jusqu’à présent et où et quand vous pouvez les attraper – ou notre guide similaire sur les insectes. Vous pouvez également consulter notre guide pour déverrouiller Nook’s Cranny, le magasin général. Et enfin, assurez-vous de lire notre revue Animal Crossing: New Horizons en cours!

