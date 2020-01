Animal Crossing: New Horizons reçoit un nouveau lot de captures d’écran et d’art clé

Besoin d’infuser encore plus Animal Crossing: New Horizons bonté dans votre circulation sanguine? Voici un autre aperçu du prochain titre Life-Sim sur Switch!

Grâce à Famitsu, nous avons maintenant de nouvelles captures d’écran et des illustrations officielles du jeu! En particulier, nous examinons de plus près les différentes saisons de l’île, et même certains rendus officiels pour Tom Nook et ses neveux!

Découvrez-les ci-dessous!

Animal Crossing: New Horizons sortira sur Nintendo Switch le 20 mars 2020. Vous pouvez pré-commandez votre copie ici (expédié dans le monde entier)

