Animal Crossing New Horizons: résumé de Direct 20/02

Nintendo nous met en suspens depuis longtemps. Animal Crossing New Horizons C’est exactement un mois après son lancement sur Nintendo Switch, et de nombreux fans ont voulu en savoir plus sur le nouvel épisode de ce joli simulateur de vie. Les prières ont finalement été entendues avec la présentation Animal Crossing New Horizons Direct, qui vient de se terminer il y a quelques minutes. L’avez-vous manqué? Ci-dessous, nous résumons les clés de cette présentation.

Animal Crossing New Horizons

La première partie de la présentation a été consacrée à nous rappeler certains des aspects que nous connaissions déjà sur le titre, tout en nous montrant de petites nouvelles.

Commencez juste, dans le aérodrome, nous pouvons choisir l’île où nous voulons vivre parmi les options qu’ils nous offrent. Mais le plus important est que nous pouvons également sélectionner l’hémisphère (nord ou sud), ce qui affectera le déroulement des saisons. Par exemple, en avril, le printemps commencera dans l’hémisphère nord, tandis qu’au sud, ce sera l’automne. Les saisons seront accompagnées d’éléments particuliers, tels que les cerisiers en fleurs, les insectes, les champignons, les paysages enneigés …

À l’arrivée sur l’île, on nous propose une séance d’information au cours de laquelle nous obtenons tente que nous pouvons placer à l’endroit que nous voulons. Et quelque chose souhaité par de nombreux joueurs: on peut aussi choisir l’endroit où ils s’installeront nos voisins! Cependant, l’épicentre de l’île est le bureau de gestion de quartier, où nous pouvons acheter et vendre des articles utiles ou fabriquer ce que nous voulons (tant que nous avons les matériaux et apprenons les instructions pour chaque objet). Au fil du temps, nous pouvons également personnaliser nos meubles en ajoutant les designs que nous créons.

L’aérodrome sert de point de connexion afin que d’autres joueurs viennent sur votre île ou que vous visitiez d’autres îles (par connexion locale ou en ligne). Jusqu’à 8 joueurs Ils peuvent être sur une île en même temps, partager et collaborer sur des activités. Ce sera également ici que nous enverrons des cartes postales à nos voisins (comme des lettres dans les jeux précédents).

Services supplémentaires

Au début, nous atteindrons l’île sans rien. Mais ne vous inquiétez pas, Tom Nook nous donne du matériel pour faire nos premiers pas. Mais le plus important est le Nookophone, avec caméra, carte et fonctions qui s’ajoutent au fil du temps. L’un d’eux est le Programme Nook Mile. En effectuant les activités que vous indiquez (pêche, élimination des mauvaises herbes, entre autres), nous gagnons des miles Nook qui sont utilisés pour payer les coûts du programme de règlement et les échanger contre des récompenses spéciales. Une autre nouveauté, populaire dans quels jeux, est que chaque jour nous jouons, Tom Nook donnera une newsletter avec des nouvelles et des conseils.

Malheureusement, l’île a aussi certains «dangers»Pour faire face. D’une part, les abeilles classiques, accompagnées de scorpions et d’araignées, peuvent nous causer plus d’un problème. Il est important dans ces cas d’apporter des médicaments. Et si vous allez explorer la nuit, vous ne savez pas quelle créature vous trouverez. Il est également important d’aider les naufragés qui atteignent nos côtes. Mais rien ne se passe: même si vous vous perdez sur l’île ou êtes coincé, le Nookófono dispose d’un service de secours pour nous mettre en sécurité.

Options supplémentaires

Bien sûr, nous ne parlerions pas d’Animal Crossing New Horizons sans certains de ses éléments clés. Si vous en avez assez du magasin, vous pouvez construire une maison (en versant l’hypothèque correspondante à Tom Nook), agrandissez-la et modifiez-la à votre guise et décorez-la à votre guise.

Une autre nouveauté est que nous pouvons obtenir Coupons pour Nook mile que nous pouvons utiliser pour voyager vers de nouvelles îles. Ces îles sont différentes à chaque visite, et nous pouvons obtenir des objets, du matériel et des animaux non disponibles chez nous. C’est aussi un moyen idéal pour rencontrer d’autres voisins en voyage.

D’un autre côté, ce que nous savions déjà, c’est que 8 joueurs sur la même console Nintendo Switch Ils peuvent vivre sur la même île et 4 d’entre eux jouent en même temps. Chaque joueur peut créer son propre personnage et même avoir sa propre maison. Bien sûr: en jouant ensemble, un joueur agit en tant que leader du groupe et aura accès à certaines options non disponibles pour les autres.

De plus, Animal Crossing New Horizons sera compatible avec le Application mobile Nintendo Switch Online, ce qui nous permet de numériser les codes de conception créés dans les titres Nintendo 3DS et de les intégrer dans ce jeu; ou connectez-vous et discutez avec d’autres joueurs pendant que nous jouons avec eux. Ce service sera disponible en mars, peu de temps après le lancement du jeu.

L’île grandit et grandit

Pendant que nous jouons, notre île se développera, permettant la réception de nouveaux habitants. Ils peuvent arriver au hasard, grâce à la publicité de Tom Nook, ou nous pouvons demander que les personnages que nous rencontrons lors des excursions se déplacent vers notre île. Ils arriveront également avec le temps le installations typiques All Animal Crossing: le musée pour stocker les espèces et les fossiles que nous collectons, le magasin pour acheter des choses que nous ne pouvons pas fabriquer, le magasin de couture pour acheter des vêtements et une tente pour les visiteurs.

Le bureau de gestion du quartier sera également agrandi, ce qui nous donnera plus d’options pour personnaliser notre maison. Cette extension s’accompagne d’un visage familier:Cannelle! Mais ce ne sera pas le seul: de nombreux visiteurs viendront sur l’île avec différentes propositions et services, en plus des classiques tournois de capture de poids et d’insectes. Mais la chose ne s’arrête pas là: Animal Crossing New Horizons recevra mises à jour gratuites pour inclure des festivités et des événements saisonniers, comme Pâques, Halloween ou Noël, entre autres.

Voir aussi

La personnalisation de l’île est également un autre élément clé. Nous savions déjà que nous pouvions décorer l’île à notre goût, en plaçant n’importe quel objet de mobilier à l’extérieur. Nous avons également le retour de projets urbains tels que ponts et rampes d’accès pour faciliter la mobilité autour de l’île. Mais pour la première fois de la série, nous pouvons modifier le terrain créer des routes et modifier les rivières et les élévations à notre guise.

Questions de poids

La dernière partie de la présentation a été consacrée à répondre à des questions plus délicates. Il est confirmé que les joueurs de la même console Nintendo Switch partagent la même île (jusqu’à 8 joueurs). Aussi que le jeu est compatible avec les figurines et les cartes amiibo Animal Crossing pour inviter des personnages sur notre île ou Fotopía, une île spéciale dans laquelle nous pouvons modifier ce que nous voulons et mettre des tenues aux personnages pour prendre des photos spéciales.

En dehors des amis, nous pouvons inviter n’importe quel joueur sur notre île, mais uniquement via un code temporaire que nous devons partager pour que ce joueur accède à notre île. Au début, ces visiteurs ne peuvent utiliser ni la hache ni la pelle pour modifier notre île, mais si nous les ajoutons à notre liste d’amis, ils peuvent les utiliser sans limite.

Nous arrivons à la partie la plus controversée: il est confirmé que Animal Crossing New Horizons non compatible avec l’économie du cloud de l’abonnement Nintendo Switch Online, mais qu’un système sera activé pour récupérer notre île en cas de perte ou de perte de la console, bien qu’ils n’aient pas donné de détails.

Les dernières notes nous rappellent l’édition spéciale du style Nintendo Switch Animal Crossing; que le contenu gratuit arrivera dans le jeu, à partir du jour du lancement avec une mise à jour qui permettra à l’événement Chasse aux œufs en avril; et que si nous connectons Animal Crossing New Horizons avec Camp de poche Animal Crossing, nous recevrons dans chaque jeu des objets exclusifs se référant à l’autre.

Une nouvelle vie nous attend

Ils se sont efforcés de nous rappeler encore et encore lors de la présentation: Animal Crossing New Horizons arrive sur Nintendo Switch le 20 mars. Si vous voulez suivre, Nintendo a activé le compte Twitter @AC_Canela, où il partagera les informations petit à petit jusqu’au lancement. Vous vous aventurez à vivre une nouvelle expérience sur une île paradisiaque? Il manque moins.

Source

Connexes