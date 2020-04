Animal Crossing: New Horizons revendique son premier lieu de vente au Japon

Malgré les défis que COVID-19 a imposés à la société, les ventes de logiciels et de matériel au Japon ne s’arrêtent pas. Après la sortie de Final Fantasy VII Remake la semaine dernière, Animal Crossing: New Horizons revient pour reprendre la première place des ventes.

La semaine dernière, les seuls nouveaux jeux étaient The Fox Awaits Me et Olympia Soiree pour Nintendo Switch, cependant, Aucun d’eux n’a réussi à se positionner dans le top 10 sur la période du 13 au 19 avril 2020.

Avec 286 586 unités supplémentaires, Animal Crossing: New Horizons a réalisé un incroyable 3 611 246 exemplaires vendus. Avec ce problème, le nouvel épisode de cette série a dépassé Pokémon Sword and Shield au Japon, et est en passe de renverser Super Smash Bros.Ultimate en tant que jeu physique le plus vendu dans cette région.

Logiciel:

–Animal Crossing: New Horizons – 286 586 (3 611 246)

–Final Fantasy VII Remake – 70 652 (773 505)

–Mario Kart 8 Deluxe – 13 313 (2 882 585)

–Resident Evil 3 (version Z incluse) – 12 247 (236 435)

–Super Smash Bros.Ultimate – 9 034 (3 655 868)

–One Piece: Pirate Warriors 4 – 8 682 (116 217) (PS4)

–Une pièce: Pirate Warriors 4 – 8 080 (98 912) (Switch)

–Super Mario Party – 8 005 (1 406 903)

–Épée / Bouclier Pokémon – 7 915 (3 570 493)

–Minecraft: Nintendo Switch Edition (version fournie incluse) – 7 154 (1 356 230)

Matériel:

– PlayStation 4 – 23 606 (7 552 635)

-Switch – 19,273 (11,167,569)

-PlayStation 4 Pro – 10 894 (1 498 788)

-Switch Lite – 8,601 (2,124,042)

-Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) – 1457 (1708351)

-Nouvelle 3DS LL – 114 (5 887 104)

-Xbox One X – 31 (93,147)

-Xbox One S – 22 (19,639)

Via: Gematsu

.