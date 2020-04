Animal Crossing: New Horizons Review

Beaucoup de choses ont changé dans la vraie vie depuis que j’ai commencé à jouer à Animal Crossing: New Horizons fin février, et même depuis que j’ai écrit ma critique en cours à la mi-mars. Avoir un jeu aussi sain pendant une période objectivement mauvaise a été une bénédiction pour beaucoup de gens, moi y compris, et je mentirais si je disais que cela n’a pas affecté ma façon de jouer à New Horizons. Je me retrouve à me tourner vers le jeu la nuit quand je ne peux pas dormir, ou pendant la journée quand je suis stressé et j’ai besoin d’une pause. Plus souvent qu’autrement, un adorable villageois ou même juste un sentiment d’accomplissement après avoir terminé mes tâches me remontera le moral.

Mais ce n’est pas cela seul qui définit New Horizons. Les moments où je vais au jeu quand je suis de bonne humeur sont tout aussi importants que les moments où je cherche du réconfort. Même si je finis la journée anxieuse, je me réveille excitée de voir les nouveautés de mon île. J’ai hâte de voir qui visite pour la journée, de vérifier le pont que je viens de construire ou les nouvelles fleurs qui pourraient pousser ou à quoi ressemble mon nouveau décor dans la journée. Et j’ai hâte de jouer avec mes amis, d’échanger des objets et des idées de design et de me frapper avec des filets. New Horizons inspire l’expression de soi créative et embrasse la gentillesse et l’amitié, et c’est vraiment ce qui en fait une telle joie.

Contrairement aux jeux précédents, vous ne déménagez pas dans une ville habitée à New Horizons; l’île est complètement déserte lorsque vous et deux animaux arrivez dans le cadre du “forfait escapade” de Tom Nook, à l’exception du petit aéroport. Il n’y a pas de magasin ou de musée, vous vivez tous les trois dans des tentes, et Tom Nook lui-même opère à partir d’une tente qu’il partage avec ses adorables neveux, Timmy et Tommy. Tom Nook s’attendait clairement à ce que tout cela soit un peu plus glamour (ou du moins populaire), et à la mode typique de Tom Nook, l’une de ses premières actions est de vous mettre au travail en ramassant des branches d’arbres et des fruits pour faire un foyer et des boissons pour une fête de bienvenue.

La fête sert d’introduction à l’aspect de la collecte de ressources du nouveau système d’artisanat de New Horizons, mais c’est aussi le premier de nombreux moments attachants avec les animaux. Dans leur façon de parler aiguë et rapide, ils discutent d’amitié et s’entraident sur l’île. Cela ressemble à une communauté appropriée dès le départ, malgré la petite taille de la population et le manque total d’équipements sur l’île.

Les premiers jours sont consacrés à l’établissement des bases de toute autre ville d’Animal Crossing, comme le musée et la boutique de Timmy et Tommy, et cela ouvre la voie à l’artisanat. En plus d’attraper des poissons et des insectes et de cueillir des fruits pour gagner de l’argent, vous devez également passer une bonne partie du temps au début à rassembler des ressources pour fabriquer les meubles qui vous sont demandés (et, dans un cas, pour construire un bâtiment entier). Parce que je voulais déverrouiller et améliorer les choses aussi rapidement que possible, j’ai passé des heures chaque jour pendant les trois ou quatre premiers jours à courir autour de la cueillette des mauvaises herbes, à couper les arbres pour le bois, à secouer les mêmes arbres pour les branches, à frapper les roches pour l’argile, la pierre et fer, et vendre tout ce que je ne pouvais pas utiliser pour fabriquer des cloches supplémentaires.

C’était un peu écrasant de faire tout cela au nom de l’accélération de la progression de mon île, mais en général, l’artisanat s’intègre parfaitement dans la boucle de tâches quotidiennes établie d’Animal Crossing. Le fait de rassembler des ressources se produit simultanément avec les autres choses que je veux faire chaque jour – je secoue mes arbres parce que deux d’entre eux déposent des meubles par jour au lieu de fruits ou de branches, et les branches que je reçois sont un bonus dans ma recherche- -et rend en fait ces tâches plus lucratives qu’elles ne l’étaient dans les jeux précédents. Pour cette raison, je n’ai pas vraiment à faire tout mon possible pour obtenir les ressources dont j’ai besoin pour fabriquer les meubles, les outils et autres articles que je veux.

Vous commencez avec un assortiment de recettes d’artisanat, et vous pouvez en obtenir de nouvelles de différentes manières qui, comme la collecte de ressources, sont une extension naturelle de la formule existante de Animal Crossing. Vous pouvez en acheter certains, en trouver de nouveaux la plupart du temps échoués sur la plage (dans des flacons de messages avec des lettres jointes, bien sûr), ou les obtenir de vos voisins, entre autres méthodes. Trouver une nouvelle recette est une récompense passionnante pour passer votre journée, car l’artisanat va au-delà des meubles et des outils – j’ai trouvé des recettes surprenantes et créatives utilisant des ingrédients auxquels je ne m’attendais pas, comme un ours en peluche géant que vous pouvez fabriquer en utilisant régulièrement des ours en peluche que vous pourriez acheter chez Timmy et Tommy.

Pour compléter tout cela, le programme Nook Miles est basé sur des points de récompense de voyage réels. Les Nook Miles sont une monnaie distincte que vous pouvez utiliser pour acheter des objets et des capacités spéciales, comme de nouvelles coiffures et de nouvelles couleurs que vous pouvez utiliser dans un miroir – vous pouvez même utiliser Nook Miles pour rembourser votre premier prêt et obtenir une vraie maison. Vous obtenez Nook Miles pour faire toutes sortes de choses, de se faire piquer par une guêpe à attraper 100 poissons d’affilée sans échouer une fois. Vous pouvez également obtenir des Nook Miles pour secouer les meubles des arbres, ce qui, si vous comptez, est la deuxième récompense supplémentaire que vous pouvez obtenir en faisant cela.

Le système Nook Miles ajoute juste assez de direction si vous ne savez pas quoi faire. J’ai seulement ressenti le besoin de poursuivre les réalisations particulièrement difficiles de Nook Miles juste pour le plaisir de terminer; J’ai obtenu la plupart de mes Nook Miles juste en faisant des choses avec Animal Crossing et en passant un bon moment, et même si j’en passe chaque jour, j’ai encore des tonnes à perdre.

Alors que le quotidien est riche en choses à faire, la progression globale est un peu lente. Nook’s Cranny a mis 33 jours frustrants à mettre à niveau, alors que dans les jeux précédents, cela prendrait environ 10. Les exigences exactes pour la mise à niveau ne sont pas totalement claires pour moi, mais cela me semble inutilement retardé, et les conditions préalables peu claires ont exacerbé mon impatience. . Il y a aussi des bâtiments et des personnages, comme Brewster et The Roost, qui sont totalement MIA en ce moment. Cela peut être dû, au moins en partie, à l’approche du service en direct de Nintendo à New Horizons, dans laquelle certains événements et personnages arrivent sur le jeu via des mises à jour gratuites tout au long de l’année. Il y a certainement un potentiel pour qu’un plus grand nombre de personnages de la série apparaissent au fil du temps, mais actuellement, il est décevant que beaucoup d’entre eux soient absents. Bien sûr, il est bien de couper les personnages au fil du temps au fur et à mesure que la franchise évolue, mais le fait de ne pas avoir beaucoup d’infrastructure plus grande à travailler (qu’elle soit nouvelle ou de retour) met un frein à la sensation de construire une ville à partir de zéro.

En attendant, il est trop facile de vous absorber dans la personnalisation et l’expression de soi. Cela commence avec votre personnage. Vous pouvez réellement choisir votre apparence pour la première fois dans la série, y compris la couleur de la peau, et aucune des options n’est verrouillée sur le sexe. En fait, les villageois se réfèrent exclusivement aux joueurs avec des pronoms non sexistes – donc quand un ami visite, vos villageois en parleront à la place de lui. Toutes les coiffures et options vestimentaires sont accessibles à tous et vous pouvez changer de visage et de cheveux à tout moment. L’habillage est encore amélioré par un menu de tenue dédié qui vous permet de prévisualiser une tenue complète plutôt que de changer de vêtements et d’en sortir jusqu’à ce que vous trouviez quelque chose que vous aimez. Il n’a jamais été aussi facile ni plus agréable de s’exprimer à travers l’apparence de votre personnage dans un jeu Animal Crossing, et j’ai eu beaucoup de plaisir à essayer des tenues loufoques et à changer mes cheveux pour qu’ils correspondent juste parce que.

L’artisanat est, naturellement, une grande partie de la personnalisation. Vous ne pouvez pas tout fabriquer – certains types de meubles ne sont disponibles que dans la boutique ou trouvés au hasard – mais il existe des ensembles entiers de meubles qui ne peuvent être fabriqués, et ce sont en grande partie les pièces que vous pouvez personnaliser davantage avec différentes couleurs et finitions. Au début, j’ai fabriqué toutes les pièces dont j’avais besoin mais je n’avais pas pu acheter, comme un miroir, mais j’ai fini par dessiner une pièce entière autour de meubles que j’avais fabriqués et personnalisés. C’est ce peu de flexibilité supplémentaire dans la conception qui contribue à inspirer la créativité et à rendre la maison de chaque personne unique.

Plus important encore, vous pouvez désormais placer des meubles à peu près n’importe où à l’extérieur. J’ai trouvé un château de sable dans un arbre et l’ai mis le long de ma plage; plus tard, j’ai obtenu une chaise de plage et un ballon de plage et j’ai créé toute une scène sur une partie du rivage. J’ai même conçu une chaise inspirée de la cabine que je ne mettrais jamais dans ma maison car elle correspondait à la sensation boisée que je voulais pour les collines de mon île, ce qui m’a fait réaliser à quel point je pouvais utiliser des meubles qui ne sont pas nécessairement mon style .

Et puis il y a Island Designer, la toute nouvelle fonctionnalité de terraformation de New Horizons. Avec lui, vous redessinez complètement les caractéristiques de l’eau et les collines de votre île, ce qui vous donne un niveau de liberté créative presque intimidant dans la configuration de votre île. Les outils pour l’aménagement paysager et la construction de falaises sont un peu difficiles à utiliser et à maîtriser, car il peut être difficile de déterminer exactement où votre outil va frapper, mais c’est un outil créatif puissant dans l’ensemble. Vous pouvez également créer des chemins, des places, des parterres de fleurs, etc. – et c’est une énorme amélioration par rapport à l’équivalent des précédents jeux Animal Crossing, car les chemins sont faciles à placer et impossibles à supprimer en cas d’accident.

Les animaux adhéreront même à tous les chemins que vous emprunterez en vous promenant, ce qui n’est qu’un des petits détails qui les rendent plus vivants et attachants. J’arrête souvent ce que je fais pour regarder un villageois faire son truc. Les animaux boivent du thé ou des étoiles ou tentent d’attraper des insectes, et certains d’entre eux mettent des lunettes de lecture pour lire des livres à la maison. Vous pouvez même les rencontrer au musée, où ils commenteront les expositions. Chacun de ces détails donne une dimension aux villageois; Je ne savais pas si j’aimais Stu, par exemple, jusqu’à ce que je tombe sur lui en train de se chanter une chanson adorable au milieu de la ville. Je l’ai regardé pendant très longtemps, et Flurry s’est même approché et l’a regardé avec moi. Maintenant, ce sont mes deux favoris.

En dehors de la façon dont les villageois peuvent être mignons, New Horizons est tout simplement magnifique à regarder. Le musée en particulier m’a époustouflé; les expositions sont incroyablement détaillées, et se promener dans chacune d’elles donne vraiment l’impression de se promener dans un véritable musée. L’aile fossile, par exemple, a des lignes le long du sol qui semblent tracer des lignes d’évolution pour différents animaux. En suivant les lignes, vous passez d’un affichage à l’autre et, à certains moments, la caméra se déplacera même pour vous donner une meilleure vue de tout ce qui est affiché.

La cerise sur le gâteau partage tout cela avec des amis. Mes amis et moi échangeons des articles et des conseils et nous nous donnons des recettes d’artisanat de rechange. Je suis allé à un rendez-vous au musée comme celui que nous avions eu dans la vraie vie il y a un an. C’est une joie de visiter les villes d’amis et de voir comment ils ont décoré leurs îles – chaque fois que je visite quelqu’un, je repars avec une nouvelle idée pour ma propre île. Et nous nous envoyons tous des lettres et des cadeaux dans le jeu car, pour le moment du moins, nous ne pouvons pas nous voir dans la vraie vie.

New Horizons a un rythme plus lent, même que d’autres jeux Animal Crossing, et parfois, cela peut sembler inutilement restrictif. Mais il y a encore beaucoup à faire, et chacune de ces activités alimente brillamment la prochaine pour une expérience enrichissante et implacablement gaie. New Horizons est certainement arrivé au bon moment, et ses atouts sont particulièrement réconfortants en ce moment. Je suis aussi excité de voir quels événements aléatoires m’attendent chaque matin que je suis heureux de l’avoir pendant les périodes difficiles, et c’est sûr de me faire revenir dans un avenir prévisible.

