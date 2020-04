Animal Crossing: New Horizons: Scams – Amis, meilleurs amis et comment se protéger en ligne

Il peut sembler que vous ne reverrez plus jamais la plage, mais beaucoup Traversée d’animaux les fans et les joueurs du monde entier font exactement cela. Le dernier épisode de la série, Animal Crossing: New Horizons, a fait ses débuts il y a peu de temps et offre une évasion tropicale à un moment où l’anxiété et le stress sont élevés.

Alors que le jeu est relaxant et propose des dizaines d’activités discrètes comme la pêche et le jardinage, certains joueurs ont connu des escroqueries en jeu qui réduisent leur capacité à en profiter. Ces escroqueries commencent souvent en ligne dans des groupes dédiés au jeu, au commerce et aux conseils de New Horizons. Les joueurs se voient promettre des objets, des cloches, des recettes de bricolage ou des villageois en échange de leurs objets à haute valeur dans le jeu, seulement pour laisser les mains vides ou avoir été escroqués dans les matériaux et l’inventaire.

Pour garder New Horizons tel qu’il est censé être – un moment pour se détendre et exprimer sa créativité – les joueurs peuvent bénéficier de l’apprentissage des arnaques courantes et de la façon de les prévenir. Avec une collection de courtes interviews avec des victimes d’arnaques et des recherches en ligne, la liste ci-dessous identifie les problèmes que les joueurs peuvent rencontrer en invitant d’autres à les rejoindre sur leur île ou en visitant d’autres, et comment garantir que chaque transaction est aussi sûre.

Animal Crossing: New Horizons Scams

Les villageois “dans des boîtes”

Un joueur d’un groupe Facebook New Horizons a pu arnaquer plusieurs personnes, dont un fan qui a visité une île dans l’espoir de trouver Merengue, le villageois de rhinocéros sur le thème de la pâtisserie, “dans des boîtes”. Lorsqu’un villageois quitte une île, les meubles de sa maison sont remplacés par des boîtes de déménagement, et les joueurs d’autres îles peuvent visiter pour convaincre le villageois de les rejoindre à la place.

La victime, qui souhaitait rester anonyme, a déclaré avoir contacté l’affiche en privé et visité son île. Après avoir donné les cloches et les objets demandés, elle a constaté que Merengue était bien sur l’île – mais ne déménageait pas.

La joueuse a déclaré qu’elle se méfierait des publications demandant des DM privés à l’avenir, car un refus de discuter des conditions en public est un signe certain d’une arnaque.

Canular de l’hémisphère

Caleb Haynes est un joueur d’Amérique du Nord, et lui et trois autres amis voulaient visiter une île de l’hémisphère sud pour chasser les requins et autres poissons spéciaux. Ils ont fouillé un subreddit et ont trouvé un joueur avec une demande raisonnable. D’autres ont demandé à 500 000 Bells d’entrer, mais la connexion du groupe leur a seulement demandé de payer pour un nouveau pont.

Le groupe a divisé les 228 000 coûts de Bell, mais s’est vite rendu compte qu’ils n’étaient pas du tout situés dans l’hémisphère sud et qu’ils capturaient uniquement des poissons de l’hémisphère nord. Caleb a déclaré qu’un joueur de son groupe avait contacté l’escroc, qui lui avait remboursé son argent, et qu’il avait par la suite pu trouver une nouvelle connexion située dans l’hémisphère correct.

Vous pourriez ne pas être aussi chanceux, alors méfiez-vous des personnes qui proposent des voyages similaires.

Transactions «dans la vraie vie»

Cela peut sembler sauvage, mais les vendeurs sur eBay demandent de l’argent comptant froid et dur pour les articles et les villageois dans des boîtes. Raymond, un nouveau villageois de chat, et Marshal, un villageois d’écureuil, sont des options courantes et coûtent 50 $ ou plus. Bien qu’il y ait des protections pour les acheteurs dans les enchères en ligne et qu’il n’y ait aucun moyen de savoir combien, le cas échéant, les vendeurs tiendront leurs promesses, il est risqué de donner de l’argent à un étranger pour un villageois virtuel étant donné qu’il n’y a pas de réelle garantie pour l’accord avant d’acheter . L’essentiel: n’achetez rien à Animal Crossing avec de l’argent réel.

Cloches pour cartes de crédit

Une autre arnaque financière réelle implique une série de faux sites Web conçus pour obtenir les détails de la carte de crédit des joueurs. Un site Web prétend accéder aux serveurs Nintendo et générer gratuitement un nombre illimité de Bells. Le site dirige ensuite les utilisateurs vers une autre page se présentant comme un groupe bêta de jeu vidéo, qui demande des informations sur la carte de crédit.

Selon un YouTuber, le lien a été spammé sur de nombreuses vidéos liées à New Horizons et pourrait potentiellement entraîner des centaines, voire des milliers de dollars de vol. Ces escroqueries sont des stratagèmes courants pour différents fandoms et certaines sont finalement supprimées, mais il est important que les joueurs se méfient des nouveaux qui finissent par apparaître.

Vol d’objets

L’une des situations les plus courantes signalées par les joueurs, comme dans ce fil Reddit, est le vol général d’objets et de matériel lors des visites des autres. Bien que les joueurs puissent communiquer entre eux dans les forums avant de visiter, il n’y a aucun moyen réel d’empêcher un autre jeu de prendre des fruits ou des fleurs hybrides. Si le joueur n’est pas devenu un «meilleur ami» dans le jeu, il ne pourra pas déterrer des fleurs ou des arbres, donc la récolte des objets repoussera, mais cela peut être plus qu’un inconvénient mineur d’attendre trois jours sur un élément spécifique pour l’artisanat.

Bien qu’il ne s’agisse que d’un jeu vidéo, les objets et personnages virtuels ont une signification émotionnelle pour les joueurs, en particulier ceux qui jouent pendant la distanciation sociale. Heureusement, il existe des moyens pour les joueurs de se protéger eux-mêmes et leurs îles, selon Erin Murphy, modératrice d’un grand groupe Facebook New Horizons comptant plus de 10 000 membres.

Murphy a déclaré que les joueurs peuvent facilement construire des clôtures autour des magasins ou des maisons des villageois, encordant efficacement les zones d’arbres ou de fleurs que les joueurs ne veulent pas prendre. Ils peuvent également créer une petite zone clôturée à l’extérieur de l’entrée de l’aéroport pour permettre un commerce sûr qui empêche les autres d’accéder à d’autres parties de l’île. Murphy recommande également la messagerie privée des codes Dodo, qui permettent aux joueurs de visiter les îles sans devenir amis Switch. De cette façon, les autres utilisateurs ne peuvent pas utiliser le code sans l’intention d’un joueur, et le joueur saura quelle personne a volé quelque chose au cas où cela se produirait.

Murphy a déclaré que de nombreux administrateurs et modérateurs de différents groupes Facebook de New Horizons étaient en contact, alors même si elle ne savait pas quelles conséquences pourraient découler du dépôt d’une plainte contre un joueur via Nintendo, les administrateurs de groupe peuvent prendre des mesures rapides pour bloquer et supprimer des joueurs. qui violent les règles.

Toutes les arnaques ne sont pas évitables, mais comme l’ont dit Haynes et Murphy, les joueurs peuvent souvent agir après coup. Si les fans font attention, ils n’en auront peut-être jamais besoin. Avec un peu de prudence et de connaissances, les joueurs peuvent continuer à profiter de leur évasion tropicale sans souci ni stress.

Comment sécuriser votre île et rester en sécurité en ligne dans Animal Crossing: New Horizons

Voici quelques conseils généraux sur la façon de vous assurer que quelques mauvaises pommes ne gâchent pas votre escapade sur l’île en jouant à Animal Crossing en ligne, ainsi qu’un récapitulatif de ce que les amis et les meilleurs amis peuvent et ne peuvent pas faire sur votre île.

Conseils généraux sur la sécurité et l’étiquette des visiteurs

Faites uniquement des personnes de confiance à 100% vos «meilleurs amis»

Évitez de publier des codes Dodo en ligne où des destinataires involontaires pourraient y accéder pour visiter votre île lorsque les portes sont ouvertes – ne les partagez qu’avec des personnes que vous connaissez et en qui vous avez confiance

Ne partagez pas le code Dodo de quelqu’un d’autre sans le consentement de l’hôte de l’île

Expliquez clairement aux visiteurs les «règles» que vous avez avant leur arrivée

Si vous avez des fleurs que vous ne voulez pas cueillir ou des arbres que vous ne voulez pas secouer, clôturez-les entièrement pour empêcher les visiteurs d’y accéder

Si vous visitez une île, soyez très prudent et demandez à l’hôte de vous assurer qu’il est heureux que vous secouiez des arbres ou cueilliez des fleurs, etc.

Des accidents se produisent – nous avons tous appuyé sur ‘Y’ pour ramasser une pêche et cueillir des fleurs accidentellement dans le carré à côté du fruit. Si cela se produit, soyez désolé.

Soyez gentil et apportez un cadeau! Vos fruits indigènes seront probablement très bien reçus, surtout si votre hôte est relativement nouveau dans le jeu. Pépites de fer ira également bien pour les amis qui débutent.

Visiteurs d’Animal Crossing: amis et meilleurs amis – Quelle est la différence?

En général, seuls les meilleurs amis peuvent jouer avec votre île de manière destructrice. Personne, sauf Best Friends, n’a accès à la hache ou pelle outils lors de la visite de votre île, de sorte que leur capacité à «voler» des objets ou des ressources est limitée à tout ce que vous avez laissé gisant sur le sol.

action

copains

Meilleurs amis

Secouer les arbres et ramasser des fruits?

Oui

Oui

Choisir ou fouler aux pieds les fleurs?

Oui

Oui

Ramasser du matériel et des ressources déjà allongés sur le sol?

Oui

Oui

Acheter et vendre des articles dans vos magasins insulaires?

Oui

Oui

Frappez des rochers et récoltez des ressources?

Non

Non

Détruisez les rochers après avoir mangé des fruits?

Non

Oui

Déterrer et prendre des fleurs?

Non

Oui

Couper, déplacer ou prendre des arbres?

Non

Oui

Déposer ou ramasser des meubles (feuilles), des vêtements ou du papier peint / du parquet?

Non

Oui

Placer (afficher) des meubles ou déplacer des objets déjà exposés?

Non

Non

Capture Bugs et poisson?

Oui

Oui

Déterrer des fossiles?

Non

Oui

Faire don d’insectes, de poissons et de fossiles au musée d’un autre joueur?

Non

Non

Comment devenir le meilleur ami d’un visiteur

Afin de désigner l’un de vos visiteurs comme meilleur ami, vous devrez les visiter ou vice versa. L’option de faire d’eux un meilleur ami sera ensuite déverrouillée via l’application ‘Best Friends List’ sur votre téléphone Nook en jeu, alors ouvrez-le et sélectionnez-les pour envoyer ou accepter une demande de meilleur ami.

N’oubliez pas de consulter notre guide Animal Crossing: New Horizons pour plus d’astuces et de conseils!

