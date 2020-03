Animal Crossing: New Horizons se vend déjà dans les magasins japonais

Avec toutes les choses folles qui se passent dans le monde en ce moment, il n’est peut-être pas surprenant d’entendre que même les magasins de jeux vidéo connaissent une demande inhabituellement élevée.

Les premiers rapports en provenance du Japon suggèrent qu’un certain nombre de magasins de détail ont connu des files d’attente particulièrement longues pendant les lancements de minuit pour Animal Crossing: New Horizons. Combinez l’immense popularité du jeu, l’achat de panique actuellement en cours dans le monde et le fait qu’aujourd’hui est un jour férié au Japon, et vous vous retrouvez avec des scènes assez mouvementées.

Dans certains cas, les files d’attente se sont étendues aussi longtemps que les magasins eux-mêmes, certains magasins se vendant apparemment hors du jeu aux premières heures de la matinée. Certains des tweets ci-dessous mentionnent que GEO, un magasin de vente au détail japonais qui vend des jeux vidéo, s’est vendu en quelques minutes.

?????

GEO に ど う ぶ つ の 森 を 買 い に 来 た ん だ け ど な に こ の レ ジ 行列 😫😫😫😫😫😫 pic.twitter.com/iEDzNUudPK

– 🍆 お み そ な す 🍆 (@omiso_nasu) 19 mars 2020

0 時。 ど う ぶ つ の 森 の 行列 に 並 ん で る ン ゴ w (๑╹ω╹๑) pic.twitter.com/vhMpq2MRKi— ヨ ッ ト (@toyo_afi) 19 mars 2020

地 元 の GEO で 日 付 が 変 わ っ た と た ん ど う ぶ つ の 森 が バ カ 売 れ し て 既 既 完 売 し た 模 様 pic.twitter.com/rrby9uiV2b— マ メ し ば ば ば0

(・ Ω ・ `) ち ょ …… w

こ の 時間 で GEO で 渋 滞 💦

内 で 行列 で き き て ん ね ん け ど 🤣

全員 ど う ぶ つ の 森 🌳

(´ ^ ω ^ `) ワ ロ チ

頭 の 一般 分 完 売…

ま だ 10 分 た っ て な い ꉂ (ˊᗜˋ *) pic.twitter.com/O8RKk8w7Sm

– 𓈖 𓊝 う さ リ ミ (@ 364joker_zero) 19 mars 2020

Les magasins japonais ne sont pas les seuls à avoir rencontré des problèmes; hier, un grand nombre de rapports affluent des acheteurs d’Amazon qui ont été informés que leurs envois étaient retardés.

Si vous avez réussi à vous procurer une copie physique aujourd’hui, vous devriez probablement vous compter plutôt chanceux.

.